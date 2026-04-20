Τράπεζα Κύπρου: Ανακηρύχθηκε «Best Private Bank Cyprus 2026» στα Global Banking & Finance Awards για 4η συνεχόμενη χρονιά

Η Τράπεζα Κύπρου ανακηρύχθηκε για άλλη μια χρονιά «Best Private Bank Cyprus 2026» στο πλαίσιο των Global Banking & Finance Awards, που διοργάνωσε το έγκριτο περιοδικό Global Banking & Finance Review. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αριστεία της Τράπεζας στον τομέα της Ιδιωτικής και Affluent Τραπεζικής και αποτελεί το επιστέγασμα της αφοσίωσής της στην παροχή εξατομικευμένων και καινοτόμων χρηματοοικονομικών λύσεων.

Το βραβείο αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στην «καρδιά» αυτής της επιτυχίας βρίσκεται η πρόταση αξίας PrivilEDGE. το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τον δυναμισμό των πελατών, παρέχοντας εξατομικευμένη διαχείριση σχέσεων, αποκλειστικές επενδυτικές λύσεις και μοναδικά lifestyle προνόμια που αναβαθμίζουν την τραπεζική εμπειρία.

Ο Χρήστος Μ. Ιωάννου, Επικεφαλής Private & Affluent Banking της Τράπεζας Κύπρου , σχολίασε: «Η ηγετική θέση της Τράπεζας Κύπρου επιβάλλει να είμαστε αφοσιωμένοι στην προσφορά υπηρεσιών που ξεπερνούν τα καθιερωμένα πρότυπα. Ως εκ τούτου η βράβευση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή μας προσπάθεια να προσφέρουμε κορυφαία εξυπηρέτηση, καινοτόμες επενδυτικές στρατηγικές και μια ολοκληρωμένη, εξατομικευμένη εμπειρία στους πελάτες μας. Σημαντικό εργαλείο για εμάς είναι το PrivilEDGE, το οποίο συνεχίζουμε να εξελίσσουμε και να ενισχύουμε διαρκώς συνεχίζοντας να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, απόλυτα προσαρμοσμένες στους στόχους και στις προσδοκίες των πελατών μας. Αυτό μας επιτρέπει να παραμένουμε στην κορυφή και να είμαστε ο πιο αξιόπιστος χρηματοοικονομικός οργανισμός στη Κύπρο.».

Τα Global Banking & Finance Awards αναγνωρίζουν ετησίως τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως, αξιολογώντας την εξαιρετική τους απόδοση, την καινοτομία και την ηγετική τους προσέγγιση σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία. Για την Τράπεζα Κύπρου, η αναγνώριση αυτή αποτελεί το κίνητρο για την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής της φιλοσοφίας και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που θα καθορίσουν το μέλλον της Iδιωτικής και Affluent τραπεζικής στην Κύπρο.