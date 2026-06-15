Σφίγγει ο κλοιός στην υπόθεση εκβιασμών: Προς δίωξη δύο ύποπτοι στην υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση

Οδηγίες έδωσε η Νομική Υπηρεσία όπως διωχθούν ποινικά δύο εκ των υπόπτων για την υπόθεση που αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, σε ενημέρωση από την Αστυνομία σχετικά με χθεσινή σύλληψη 49χρονου, για υπόθεση παρεμπόδισης σε αστυνομική έρευνα που διεξάγεται με σκοπό έναρξης δικαστικής διαδικασίας, αναφέρεται ότι «ο φάκελος της υπόθεσης παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες».

«Από τη Νομική Υπηρεσία δόθηκαν οδηγίες όπως διωχθούν ποινικά τόσο ο 49χρονος, όσο και 51χρονος ο οποίος φέρεται να λειτούργησε ως μεσολαβητής», προστίθεται.

Σημειώνεται πως «μετά την εξέλιξη αυτή, εντός της ημέρας αναμένεται να καταχωριστεί υπόθεση εναντίον τους, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου».

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη άντρα ηλικίας 49 ετών, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνομωσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, και παρεμπόδισης σε αστυνομική έρευνα που διεξάγεται με σκοπό έναρξης δικαστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 10 Ιουνίου, 2026 στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας.

Η αστυνομική έρευνα αφορά σε υπόθεση που διερευνάται από το ΤΑΕ Λάρνακας, σχετικά με αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, απειλής, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 10 Ιουνίου, 2026 και τελούν υπό κράτηση δυνάμει δικαστικών διαταγμάτων, τρεις άντρες ηλικίας 48, 44 και 42 ετών, καθώς και μία γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

Ο 49χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, γύρω στις 5.00 χθες το απόγευμα και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ