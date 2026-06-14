Ψήφος εμπιστοσύνης από τις ΗΠΑ: Πλήρης στήριξη στα ενεργειακά σχέδια της Κύπρου και τον GSI

Στήριξη στους σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξόρυξη υδρογονανθράκων, τις ενεργειακές διασυνδέσεις (περιλαμβανομένου και του GSI) και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή εξέφρασαν οι ΗΠΑ, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού, στη χώρα.

Ο κ. Δαμιανός δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως ήταν μία «μεγάλη βδομάδα επαφών», που περιλάμβανε τη συμμετοχή του στο Eastern Mediterranean Gas Forum και το Atlantic Council, όπου συζητήθηκαν ενεργειακά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και διεθνή ζητήματα.

Μπαράζ επαφών με Λευκό Οίκο και πετρελαϊκούς κολοσσούς

Σύμφωνα με τον Υπουργό, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις με κρατικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένου και του Υπουργού Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Καρίμ Μπαντάουι.

Επιπλέον, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι έγιναν επαφές σε πολύ υψηλό επίπεδο με πετρελαϊκές εταιρείες, ενώ στην Ουάσιγκτον συναντήθηκε και με τον Σύμβουλο του Λευκού Οίκου για ενεργειακά θέματα, Jarrod Agen.

Το σχήμα 3+1 στο Χιούστον και η στήριξη των ΗΠΑ

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ) στο Χιούστον του Τέξας, ο κ. Δαμιανός πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

«Επαναβεβαιώθηκε ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας, κατανόησης και στήριξης από τους εταίρους μας στην περιοχή, Ισραήλ και Ελλάδα, αλλά και με τη στήριξη των ΗΠΑ», δήλωσε ο Κύπριος Υπουργός, προσθέτοντας ότι εκφράστηκε πρόθεση για μια ευρύτερη συνεργασία που θα ενισχύεται με τα χρόνια.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι η αμερικανική στήριξη αφορά άμεσα την εξόρυξη υδρογονανθράκων, καθώς στην περιοχή δραστηριοποιούνται αμερικανικές εταιρείες, αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπως τον ηλεκτρικό αγωγό GSI, ο οποίος αποτελεί την αφετηρία και για τον οικονομικό διάδρομο IMEC. Παράλληλα, τονίστηκε ο ρόλος της αμερικανικής παρουσίας στη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια του άξονα Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.

Η σημασία του EMEC και η απάντηση στις επικρίσεις

Όσον αφορά το East Med Energy Center (EMEC), ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό, καθώς αναδεικνύει τη συνεργασία των τεσσάρων χωρών στην τεχνογνωσία και την εκπαίδευση γύρω από τους υδρογονάνθρακες, έχοντας μάλιστα τη στήριξη του Πανεπιστημίου Rice του Χιούστον, που θεωρείται πρωτοπόρο στον τομέα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για υποχωρήσεις και παραχωρήσεις προς τις εταιρείες εκμετάλλευσης, ο Υπουργός ξεκαθάρισε τη θέση της Λευκωσίας:

Η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά με τις εταιρείες πιο άμεσα.

Στο οικονομικό κομμάτι, το κράτος δεν θα βάλει ούτε σεντ, αλλά απλώς θα εισπράξει το μερίδιο που του αναλογεί από την εξόρυξη.

«Σήμερα δεν υπάρχουν καθόλου έσοδα από το φυσικό αέριο. Πρέπει να προχωρήσουμε με την εξόρυξη σε λογικά πλαίσια και προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη όλους τους παράγοντες. Έχουμε την αμερικανική στήριξη και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα», κατέληξε ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ