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Χριστοδουλίδης: Η δήλωση Γκουτέρες δεν επιδέχεται καμιάς απολύτως διαφορετικής ερμηνείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το Κεντρικό Συμβούλιο Αποδήμων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Είπε χαριτολογώντας ότι «είστε το αγαπημένο μου γκρουπ»

Η δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ δεν επιδέχεται καμιάς απολύτως ερμηνείας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος προς τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Αποδήμων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, το πρώτο θέμα για το οποίο τους ενημέρωσε το απόγευμα στο Προεδρικό, κεκλεισμένων των θυρών.

Καλωσορίζοντάς τους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε χαριτολογώντας ότι «είστε το αγαπημένο μου γκρουπ» λόγω των στενών σχέσεων που έχει με τους απόδημους στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ελλάδα από τις προηγούμενες θέσεις του ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ως Υπουργός Εξωτερικών.

«Είστε στην Κύπρο σε μια κρίσιμη συγκυρία», είπε. Επτά θέματα είχε στην ατζέντα του ανέφερε ο ΠτΔ για τα οποία ήθελε να τους ενημερώσει και να συζητήσουν μετά. Χθες το βράδυ, πρόσθεσε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο συνέδριο, αλλά «ήταν για καλό σκοπό».

Σήμερα και χθες είχε, ανέφερε, σημαντικές συναντήσεις και με αφορμή ανακοινώσεις κομμάτων που όπως είπε είδε, «η δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ δεν επιδέχεται καμιά απολύτως διαφορετικής ερμηνείας από αυτά που ανέφερε».

Ακολούθησε η ενημέρωση και η συζήτηση χωρίς την παρουσία ΜΜΕ.

ΚΥΠΕ

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