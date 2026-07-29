Νέες άδειες οδήγησης στην ΕΕ: Ψηφιακές άδειες, οδήγηση από τα 17 και αυστηρότεροι έλεγχοι

Τη στρατηγική εφαρμογής της για τις νέες οδηγίες που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις άδειες οδήγησης και τις απαγορεύσεις οδήγησης δημοσίευσε την Τετάρτη η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ, τη μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα και τον περιορισμό του περιττού διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις αρχές.

Με τη στρατηγική εφαρμογής, η Κομισιόν επιδιώκει να στηρίξει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των νέων κανόνων της ΕΕ για τις άδειες οδήγησης και τις απαγορεύσεις οδήγησης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν την εισαγωγή πανευρωπαϊκού συστήματος συνοδευόμενης οδήγησης για οδηγούς ηλικίας 17 ετών, δοκιμαστική περίοδο για νέους οδηγούς και πιο συστηματικούς ελέγχους της ικανότητας οδήγησης.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι οι νέοι κανόνες προσαρμόζουν τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και εξέτασης, ώστε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Στους ευάλωτους χρήστες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την Κομισιόν, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι χρήστες μικροκινητικότητας.

Κινητές άδειες οδήγησης και απαγορεύσεις οδήγησης

Η στρατηγική εφαρμογής καθορίζει επίσης βασικά βήματα για την εισαγωγή κινητών αδειών οδήγησης της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στρατηγική περιλαμβάνει και την πανευρωπαϊκή αναγνώριση των απαγορεύσεων οδήγησης.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η ρύθμιση αυτή έχει στόχο να διασφαλίσει πως οι οδηγοί που διαπράττουν σοβαρές τροχαίες παραβάσεις θα λογοδοτούν είτε οδηγούν στη χώρα τους είτε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Βάσει της ανακοίνωσης, η Κομισιόν θα στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω δομημένης προσέγγισης εφαρμογής.

Η προσέγγιση αυτή θα βασίζεται σε έγγραφα καθοδήγησης, τεχνικές ανταλλαγές, έργα διασυνοριακής συνεργασίας, εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, υποδείγματα, αμοιβαία μάθηση και παρακολούθηση βάσει κινδύνου.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η οδική ασφάλεια αποτελεί σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, καθώς το 2025 εκτιμάται πως 19.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο το «Όραμα Μηδέν», δηλαδή μηδενικούς θανάτους από τροχαία έως το 2050.

Παράλληλα, έχει τεθεί ενδιάμεσος στόχος για μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 50% έως το 2030.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εθνικές και τοπικές αρχές υλοποιούν τις περισσότερες καθημερινές δράσεις, ενώ η ΕΕ συμβάλλει με κανόνες ασφάλειας για τις υποδομές και τα οχήματα, καθώς και για την εξέταση και την αδειοδότηση των οδηγών.

Η ΕΕ συντονίζει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών και τις προσπάθειες ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ενώ χρηματοδοτεί έργα οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με την Κομισιόν.

ΚΥΠΕ