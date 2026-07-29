Η «Αντρέα» και η «Λάρα» χαρτογραφούν το ταξίδι των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο

Δύο θαλάσσιες χελώνες που ωοτόκησαν φέτος στην παραλία της Λάρας στην Κύπρο θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των μεταναστευτικών τους διαδρομών στη Μεσόγειο, καθώς εξοπλίστηκαν με δορυφορικούς πομπούς στο πλαίσιο νέας ερευνητικής πρωτοβουλίας της MedTRACS σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση Sea Turtle Conservancy.

Οι πομποί τοποθετήθηκαν τον Ιούνιο σε μία πράσινη χελώνα (Chelonia mydas) και μία καρέττα (Caretta caretta), επιτρέποντας στους επιστήμονες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετακινήσεις τους. Στόχος είναι η συλλογή πολύτιμων δεδομένων για τις μεταναστευτικές διαδρομές, τις περιοχές όπου τρέφονται, τους οικοτόπους που χρησιμοποιούν και τις απειλές που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η δορυφορική τηλεμετρία θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη μελέτη των θαλάσσιων χελωνών, καθώς παρέχει ακριβή στοιχεία για τις κινήσεις και τη συμπεριφορά τους. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν αναμένεται να αξιοποιηθούν για τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων προστασίας, τόσο στην Κύπρο όσο και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, όπου οι χελώνες διασχίζουν τα θαλάσσια σύνορα πολλών κρατών.

Οι δύο χελώνες έχουν λάβει τα ονόματα «Αντρέα» και «Λάρα». Η πρώτη πήρε το όνομά της προς τιμήν του Ανδρέα Δημητρόπουλου, ιδρυτή του Προγράμματος Προστασίας Θαλάσσιων Χελωνών στην Κύπρο το 1978, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία των βάσεων για την προστασία των ειδών αυτών. Η δεύτερη ονομάστηκε από την παραλία της Λάρας, μία από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Μεσογείου για την πράσινη χελώνα και την καρέττα.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί την πορεία των δύο χελωνών μέσω των διαδικτυακών χαρτών παρακολούθησης του προγράμματος, παρακολουθώντας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο το ταξίδι τους στη Μεσόγειο.

Η MedTRACS (Mediterranean Turtle Research and Conservation Society), με έδρα την Κύπρο, δραστηριοποιείται στην έρευνα, τη διατήρηση και την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των οικοτόπων τους, ενώ η Sea Turtle Conservancy, που ιδρύθηκε το 1959, αποτελεί τον παλαιότερο οργανισμό στον κόσμο αφιερωμένο στην έρευνα και προστασία των θαλάσσιων χελωνών. Οι δύο οργανισμοί επισημαίνουν ότι η διεθνής συνεργασία και η ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πληθυσμών των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο.