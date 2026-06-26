«Κλειδώνει» η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση – Ανοικτό το θέμα της μείωσης 12%

Γράφουν: Γεωργία Χαννή, Ραφαέλλα Σπανού

Τα όρια της κυοφορούμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, έθεσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», διευκρίνισε ότι δεν καταργείται η αναλογιστική μείωση του 12% για συνταξιοδότηση στα 63 έτη, τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αύξηση των κατώτατων συντάξεων στα επίπεδα του κατώτατου μισθού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν θα εφαρμοστούν σε αυτή τη φάση οι όποιες ρυθμίσεις για τα Ταμεία Προνοίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ταυτόχρονη μεταρρύθμιση σε ΤΚΑ και Ταμεία Προνοίας αποτελεί αίτημα των συντεχνιών και του ΔΗΣΥ.

Ανοικτό το θέμα της μείωσης 12%

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τον περιορισμό της αναλογιστικής μείωσης του 12% για όσους δικαιούνται και επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στα 63 έτη, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι η κυβερνητική πρόταση προβλέπει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της μείωσης. Οι συντεχνίες διατηρούν διαφορετική προσέγγιση.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν υπάρχει πρόταση για πλήρη κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης, καθώς κάτι τέτοιο θα άλλαζε τη φιλοσοφία του συστήματος. Όπως ανέφερε, η βάση του σχεδιασμού παραμένει η συνταξιοδότηση στα 65 έτη, χωρίς πρόθεση αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης.

Διαφωνίες για τα Ταμεία Προνοίας

Σημαντικές διαφορές εξακολουθούν να καταγράφονται και στο ζήτημα των Ταμείων Προνοίας. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι εργοδοτικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ της εθελοντικής εφαρμογής τους, ενώ οι συντεχνίες ζητούν να καταστούν υποχρεωτικά.

Ο κ. Μουσιούττας απέφυγε να αποκαλύψει τη θέση της κυβέρνησης στο παρόν στάδιο, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι να διερευνηθούν περιθώρια σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών.

Διευκρίνισε πάντως ότι, ανεξάρτητα από την τελική μορφή της ρύθμισης, οποιαδήποτε αλλαγή στα Ταμεία Προνοίας θα τεθεί σε εφαρμογή μετά από τρία χρόνια, ενώ τα οφέλη για τους νέους συνταξιούχους θα γίνουν αισθητά σε βάθος δεκαετίας ή και δεκαπενταετίας.

«Το Ταμείο Προνοίας είναι κάτι πρόσθετο από τη σύνταξη και δεν επηρεάζει το ένα το άλλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη σύνταξη.

Ξενίζουν οι δηλώσεις

Σχολιάζοντας τις αναφορές του υπουργού ο καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανδρέας Μιλιδώνης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ανέφερε ότι ξενίζουν. Δηλαδή, διερωτήθηκε, «θα «τεντώσουμε» το ΤΚΑ στα όριά του για να πληρωθούν οι συνταξιούχοι σήμερα; Και τα παιδιά μας τι σύνταξη θα πάρουν;»

Ζητούν κίνητρα οι εργοδότες

Η εργοδοτική πλευρά κρατά μια πιο επιφυλακτική στάση. Η ενίσχυση των συντάξεων και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος αποτελούν ζήτημα υψίστης σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο αφού επηρεάζει την κοινωνία, την οικονομία και την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, στο πλαίσιο συνεδρίασης του δ.σ. της οργάνωσης στην οποία παρέστη και ο κ. Μουσιούττας.

Η ΟΕΒ υποστηρίζει ότι η συμμετοχή στα Ταμεία Προνοίας δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας. Το κράτος πρέπει να παραχωρήσει ουσιαστικά και ισχυρά κίνητρα, τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς τους εργοδοτουμένους, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στον δεύτερο πυλώνα, σημείωσε.

Συντάξεις και κατώτατος

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αύξησης των χαμηλών συντάξεων μέχρι το επίπεδο του ορίου της φτώχειας, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός ότι κάτι τέτοιο δεν είναι οικονομικά εφικτό με τα σημερινά δεδομένα.

Όπως εξήγησε, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί με βάση τις εισφορές που καταβάλλονται και τα διαθέσιμα κεφάλαιά του.

Οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη προκύψει από αλλαγές ή βελτιώσεις στις παροχές θα πρέπει να αντισταθμίζεται από εξοικονομήσεις αλλού, καθώς «τα χρήματα του Ταμείου δεν είναι ανεξάντλητα», τόνισε.

Στη Βουλή τον Σεπτέμβριο

Ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε και την πρόθεση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει τον κοινωνικό διάλογο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή τον Σεπτέμβριο.

Το Υπουργείο Εργασίας θα αποστείλει τις επόμενες ημέρες στα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, καθώς και περίληψη των βασικών αλλαγών που περιλαμβάνει η μεταρρύθμιση, ενώ θα ακολουθήσει εξέταση των προνοιών κεφάλαιο προς κεφάλαιο, με στόχο την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συναίνεσης μεταξύ κυβέρνησης, συντεχνιών και εργοδοτών.

«Προσπάθεια πάντα είναι να υπάρχει, αν όχι ομοφωνία, μεγάλη σύγκλιση απόψεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου ακόμη και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σε όλα τα ζητήματα.

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής το φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική προεργασία, ώστε το νομοθέτημα να κατατεθεί άμεσα προς συζήτηση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το υπουργείο θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, παρουσία αναλογιστών και αρμόδιων λειτουργών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να παρουσιαστούν αναλυτικά οι πτυχές της μεταρρύθμισης.

Αποπληρωμή χρέους προς ΤΚΑ

Ο κ. Μουσιούττας υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει την έναρξη αποπληρωμής του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Παράλληλα, όπως είπε, τα ετήσια πλεονάσματα του Ταμείου θα συγκεντρώνονται σε ειδικό λογαριασμό και θα διαχειρίζονται από ανεξάρτητο θεσμοθετημένο φορέα, με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα. Στόχος θα είναι η ασφαλής επένδυση των κεφαλαίων με περιορισμένο ρίσκο, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των σημερινών και μελλοντικών συνταξιούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αναμένεται σύγκληση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος περί τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, καθώς στις αρχές της εβδομάδας ο υπουργός θα απουσιάζει εκτός Κύπρου.