«Πορεία προς το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα» το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου - Πιθανή αύξηση έως 15% στα καύσιμα (ηχητικό)

Σοβαρό προβληματισμό για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μετά το 2029 προκαλούν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, κατά την οποία ο Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε τα μέλη της για την πορεία των έργων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός σχεδιασμός.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βουλής και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, καθώς και το μέλος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, μίλησαν στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», καταθέτοντας τις εκτιμήσεις τους για τα συμπεράσματα της ενημέρωσης.

Γεωργίου: Έλλειψη ξεκάθαρου σχεδιασμού και αντιφατικά μηνύματα

Ο Νίκος Γεωργίου χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά τα όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής, κάνοντας λόγο για έλλειψη σαφούς σχεδιασμού, αδράνεια και αντιφατικά μηνύματα σε κρίσιμα ζητήματα ενεργειακής πολιτικής.

Όπως ανέφερε, οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2030 όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια της χώρας εμφανίζονται σήμερα αβέβαιοι, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του έργου στο Βασιλικό, το οποίο, όπως είπε, παραμένει ουσιαστικά στάσιμο εδώ και δύο χρόνια.

Ο κ. Γεωργίου υποστήριξε ότι, αντί το έργο να βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσής του, η κυβέρνηση εξακολουθεί να βρίσκεται στη διαδικασία προκήρυξης νέων διαγωνισμών, γεγονός που, όπως εκτίμησε, δημιουργεί τον κίνδυνο περαιτέρω καθυστερήσεων μέσω πιθανών προσφυγών και αυξημένου κόστους.

«Δυστυχώς, οι στόχοι που έχουν τεθεί μέχρι το 2030 για να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας μάς οδηγούν, όπως φαίνεται, στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας αμφιβολίες κατά πόσο τα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάστηκαν μπορούν να τηρηθούν.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε λανθασμένους χειρισμούς της προηγούμενης κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση, ακόμη και το 2024, διαβεβαίωνε δημόσια πως το έργο εξελισσόταν ομαλά και θα ολοκληρωνόταν εντός χρονοδιαγράμματος.

«Είτε κάποιοι δεν γνώριζαν τι πραγματικά συνέβαινε είτε κάποιοι άφησαν εκτεθειμένους τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για την επάρκεια ηλεκτρισμού

Ο κ. Γεωργίου στάθηκε ιδιαίτερα στην παραδοχή του Υπουργού ότι χωρίς φυσικό αέριο μέχρι το 2029-2030 ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν παρουσιάστηκε συγκεκριμένος εναλλακτικός σχεδιασμός.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αντιφατικές δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σημειώνοντας ότι από τη μία η κυβέρνηση αναμένει τη νέα μελέτη βιωσιμότητας, ενώ από την άλλη ο Υπουργός Οικονομικών έχει ήδη εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για το δημοσιονομικό κόστος του έργου.

Όπως επισήμανε, η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια, αλλά αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Πασιουρτίδης: Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Πασιουρτίδης συμφώνησε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στρατηγικού σχεδιασμού.

Όπως ανέφερε, από την ενημέρωση του Υπουργού δεν προέκυψε συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την ολοκλήρωση του Βασιλικού ούτε σαφείς εγγυήσεις ότι τα νέα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν.

«Ακούσαμε μια σειρά από προϋποθέσεις και όχι βεβαιότητες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι κάθε στάδιο του έργου εξαρτάται από νέους διαγωνισμούς, πιθανές προσφυγές και διαδικασίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες καθυστερήσεις.

«Έχει καταντήσει σαν τον Άγιο Βασίλη, το περιμένουμε κάθε Δεκέμβριο», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις διαδοχικές μεταθέσεις των χρονοδιαγραμμάτων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η χώρα εξακολουθεί να παράγει ηλεκτρισμό με ακριβά συμβατικά καύσιμα, ενώ τόνισε πως η Βουλή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία των έργων και την υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ υπενθύμισε ότι ήδη έχουν δοθεί διαδοχικές παρατάσεις στη λειτουργία υφιστάμενων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει επ' αόριστον να βασίζεται σε τέτοιες λύσεις.

Βλέπει ευθύνες προηγούμενης και νυν κυβέρνησης

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης υποστήριξε ότι στην αρχή της δημόσιας συζήτησης είχαν αναδειχθεί οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης για το ενεργειακό αδιέξοδο, ωστόσο, όπως είπε, πλέον υπάρχουν και σαφείς ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για τη διαχείριση ενός έργου που εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα.

Όπως σημείωσε, ακόμη και σήμερα παραμένει άγνωστο κατά πόσο οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό μπορούν να αξιοποιηθούν ή αν απαιτείται ουσιαστικά επανεκκίνηση του έργου.

«Πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε πότε θα μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα συζητούμε αν θα έχουμε καν επάρκεια ηλεκτρισμού μετά το 2029», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Βασιλικό αποτελεί το σημαντικότερο ενεργειακό έργο της χώρας και δεν μπορεί, όπως είπε, να εγκαταλειφθεί υπέρ άλλων επιλογών.

Φωτοβολταϊκά χωρίς δίκτυο και αποθήκευση

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ στάθηκε επίσης στις αδυναμίες αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σημειώνοντας ότι εγκαταστάθηκαν χιλιάδες φωτοβολταϊκά χωρίς να προηγηθεί η αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς και η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα σημαντικό μέρος της παραγόμενης πράσινης ενέργειας απορρίπτεται, καθώς το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει, ενώ εκτίμησε ότι ουσιαστική αποκλιμάκωση του κόστους ηλεκτρισμού μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν λειτουργήσουν ολοκληρωμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Προβληματισμός και για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Παράλληλα, ο Ανδρέας Πασιουρτίδης αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα καύσιμα κίνησης, εκφράζοντας ανησυχία ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, όπως δήλωσε, ειδικοί εκτιμούν αύξηση της τάξης του 15%.

Όπως ανέφερε, το ΑΚΕΛ εισηγείται την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, την αναστολή εφαρμογής των πράσινων φορολογιών και την ενίσχυση των κινήτρων για την ηλεκτροκίνηση, ώστε να περιοριστεί το οικονομικό βάρος για τους πολίτες.

Οι δύο βουλευτές συμφώνησαν ότι ο χρόνος μέχρι το 2029 περιορίζεται επικίνδυνα και ότι η ολοκλήρωση του Βασιλικού αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα για τη μελλοντική ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Ακούστε ολόκληρη την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6: