Έρευνα σε τέσσερις μεγάλες υπεραγορές: Πώς ένα νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει έως €268 τον μήνα

Έως και €66,91, ή σχεδόν 36%, μπορεί να εξοικονομήσει ένας καταναλωτής κατά την αγορά βασικών προϊόντων του νοικοκυριού, εάν επιλέξει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές από την ίδια κατηγορία προϊόντων μέσα στην ίδια υπεραγορά, σύμφωνα με έρευνα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις μεγάλες υπεραγορές και βασίστηκε σε επιτόπια καταγραφή πραγματικών λιανικών τιμών από λειτουργούς της Υπηρεσίας. Εξετάστηκαν 60 βασικά προϊόντα, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν συνήθεις κατηγορίες αγαθών που περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες αγορές ενός νοικοκυριού. Στόχος ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο η επιλογή φθηνότερων προϊόντων της ίδιας κατηγορίας μπορεί να μειώσει τη συνολική δαπάνη, χωρίς να αλλάζει η σύνθεση των βασικών αγαθών που αγοράζει ένα νοικοκυριό.

Σύμφωνα με την ανακοινώση της ΥΠΚ τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές στο τελικό κόστος του «καλαθιού» ακόμη και εντός της ίδιας υπεραγοράς. Στην πρώτη υπεραγορά η οικονομικότερη επιλογή των 60 προϊόντων κόστιζε €171,05, ενώ η ακριβότερη €232,55, παρουσιάζοντας διαφορά €61,50 ή 35,95%. Στη δεύτερη υπεραγορά η διαφορά έφτανε τα €65,60 ή 33,23%, με το κόστος να διαμορφώνεται στα €197,44 για την οικονομικότερη και στα €263,04 για την ακριβότερη επιλογή. Στην τρίτη υπεραγορά καταγράφηκε η μεγαλύτερη εξοικονόμηση, καθώς η διαφορά μεταξύ της οικονομικότερης και της ακριβότερης επιλογής ανήλθε στα €66,91 ή 35,66%. Στην τέταρτη υπεραγορά η διαφορά περιορίστηκε στα €43,49 ή 26,56%.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να μειώσουν τη συνολική δαπάνη των αγορών τους από 26,56% έως 35,95%, απλώς επιλέγοντας οικονομικότερα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Η εξοικονόμηση ανά αγορά μπορεί να κυμανθεί από €43,49 έως €66,91.

Η Υπηρεσία εκτιμά ότι για ένα νοικοκυριό που πραγματοποιεί αντίστοιχες αγορές κάθε εβδομάδα, το δυνητικό όφελος μπορεί να φτάσει περίπου από €174 έως €268 τον μήνα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της σύγκρισης τιμών και της ενημερωμένης καταναλωτικής επιλογής για την καλύτερη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η μείωση του κόστους δεν προϋποθέτει απαραίτητα τη μείωση των ποσοτήτων ή την αφαίρεση βασικών αγαθών από το καλάθι του νοικοκυριού. Όπως αναφέρεται στην έρευνα, σε αρκετές περιπτώσεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή άλλες πιο οικονομικές επιλογές της ίδιας κατηγορίας μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, συμβάλλοντας στον περιορισμό της συνολικής δαπάνης.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους πολίτες να αφιερώνουν χρόνο στην έρευνα αγοράς, να συγκρίνουν τιμές και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες επιλογές πριν προχωρήσουν στις αγορές τους. Παράλληλα, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και να ενημερώνει τους καταναλωτές, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη λήψη τεκμηριωμένων αγοραστικών αποφάσεων.