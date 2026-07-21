Απεβίωσε ο Νίκος Κλεάνθους, ιστορικό στέλεχος του ΔΗΚΟ - Σε ηλικία 78 ετών

Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο νομικός, πρώην βουλευτής και ιστορικό στέλεχος του ΔΗΚΟ, Νίκος Κλεάνθους.

Ποιος είναι ο Νίκος Κλεάνθους

Ο Νίκος Κλεάνθους γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 23 Μαρτίου 1948. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου.

Σύμφωνα με την Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδιεια [Polignosi.com], υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος το 1976 και αργότερα διετέλεσε πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα. Το 1977 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, επί προεδρίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ως μέλος της Επιτροπής Έρευνας για την Κάθαρση, η οποία είχε αναλάβει τη διερεύνηση πτυχών που σχετίζονταν με το πραξικόπημα του 1974.

Στις βουλευτικές εκλογές του 1996 εξελέγη βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας με το ΔΗΚΟ για τη Ζ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο. Επανεκλέχθηκε στις εκλογές του 2001 και του 2006, υπηρετώντας συνολικά για τρεις διαδοχικές κοινοβουλευτικές περιόδους.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας και επαγγελματικής του πορείας, διετέλεσε γραμματέας της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας, μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και μέλος του Συμβουλίου Ευημερίας Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Παράλληλα, υπήρξε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ. Το 1998 εξελέγη αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, θέση την οποία διατήρησε μέχρι το 2006.

Στις 22 Οκτωβρίου 2006 διεκδίκησε την προεδρία του ΔΗΚΟ στις εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες τελικά επικράτησε ο Μάριος Καρογιάν.

Το 2011 διεκδίκησε τη δημαρχία της Λάρνακας, έχοντας τη στήριξη του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.