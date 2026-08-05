Στράτης Ματθαίου [ΠΑΣΥΔΥ]: Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου οι προτάσεις για διόρθωση της μεταρρύθμισης [ηχητικό]

Συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη βελτίωση της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας θα κατατεθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», μετά τη χθεσινή συνάντηση της Κεντρικής Γραμματείας της Συντεχνίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι η συζήτηση ήταν εφ’ όλης της ύλης. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, εξετάστηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση, το καθεστώς των εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, η ανέλιξη των χαμηλόμισθων υπαλλήλων και τα νομοσχέδια για αλλαγή του τρόπου προσλήψεων. «Δεν θέλουμε να ξηλώσουμε τη μεταρρύθμιση. Θέλουμε να κάνουμε βελτιώσεις, ώστε να είναι λειτουργική και οι διαδικασίες να είναι αξιοκρατικές», δήλωσε ο κ. Ματθαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξετάσεις για θέσεις προαγωγής, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα ευνοεί την αποστήθιση γενικών νομοθεσιών και όχι τη γνώση του αντικειμένου κάθε υπηρεσίας. Όπως εξήγησε, στις διατμηματικές προαγωγές της κλίμακας Α13 μπορεί να μετακινηθεί υπάλληλος σε άλλο τμήμα χωρίς να διαθέτει βαθιά γνώση του αντικειμένου. «Στην Α13 βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή λήψης αποφάσεων. Πρέπει να καθοδηγείς και να αποφασίζεις για υποθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα», σημείωσε. Μετά τη συνάντηση αποφασίστηκε η σύσταση μεικτού κλιμακίου με εκπροσώπους της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ. Το κλιμάκιο θα ετοιμάσει εισηγήσεις, οι οποίες θα τεθούν ενώπιον του Προέδρου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Ματθαίου ανέδειξε και το ζήτημα των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, επισημαίνοντας ότι ο αρχικός μεικτός μισθός στην κλίμακα Α2 βρίσκεται περίπου στα 1.260 ευρώ, πριν από τις σχετικές αποκοπές. «Δεν υπάρχει πλέον το ίδιο ενδιαφέρον και δυσκολευόμαστε να συμπληρώσουμε θέσεις», είπε, διευκρινίζοντας ότι η ΠΑΣΥΔΥ δεν ζήτησε αύξηση, αλλά ταχύτερη μισθολογική ανέλιξη. Για τις άδειες ασθενείας δήλωσε ότι η Συντεχνία στηρίζει την αντιμετώπιση των καταχρήσεων, απορρίπτοντας όμως τις γενικεύσεις εις βάρος όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Αναφερόμενος στην τηλεργασία, υπογράμμισε ότι «είναι εργασία και όχι άδεια», προσθέτοντας ότι μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική όταν υπάρχουν μετρήσιμα κριτήρια και ουσιαστικός έλεγχος της παραγωγικότητας.

Ακούστε την παρέμβαση του Στράτη Ματθαίου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 05-08-2026