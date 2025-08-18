Στασιμότητα στα "κόκκινα δάνεια" των τραπεζών

Σταθεροποιημένος στο 5,9% παρέμεινε ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) στον κυπριακό τραπεζικό τομέα στο τέλος Μαΐου 2025, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ). Το ποσοστό αυτό είναι αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο.

Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας κατέγραψε μικρή αλλά ουσιαστική βελτίωση, φθάνοντας στο 61,0% από 60,7% τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για κρίσιμο δείκτη που υποδηλώνει αυξημένη προληπτικότητα των τραπεζών ως προς την κάλυψη των κινδύνων, γεγονός που ενισχύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και περιορίζει τυχόν πιέσεις στους ισολογισμούς.

Όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις δανείων, αυτές ανήλθαν σε περίπου €1,3 δισ. στο τέλος Μαΐου, εκ των οποίων τα €0,7 δισ. εξακολουθούν να καταγράφονται ως μη εξυπηρετούμενα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι παρά τη σημαντική πρόοδο στις διευθετήσεις, μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων εξακολουθεί να βρίσκεται υπό δοκιμασία, σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες που επιβάλλουν παραμονή στην κατηγορία ΜΕΧ για τουλάχιστον 12 μήνες.

Από το αναλυτικό αρχείο της ΚΤΚ προκύπτει ότι οι συνολικές χορηγήσεις του τραπεζικού τομέα τον Μάιο διαμορφώθηκαν γύρω στα €25 δισ., με το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων να διατηρείται σταθερά κοντά στα €1,48 δισ. Το μεγαλύτερο ποσοστό ΜΕΧ προέρχεται παραδοσιακά από τον επιχειρηματικό τομέα, κυρίως σε κατασκευές και εμπόριο, αν και τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αισθητή αποκλιμάκωση, καθώς εταιρείες και τράπεζες έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η εικόνα του τραπεζικού συστήματος εμφανίζεται σαφώς πιο θωρακισμένη. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2017, το ποσοστό των ΜΕΧ άγγιζε σχεδόν το 48%, υποδηλώνοντας τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων. Η διατήρηση του δείκτη σε μονοψήφιο ποσοστό θεωρείται επιτυχία, με τις τράπεζες πλέον να εστιάζουν περισσότερο στη χρηματοδότηση νέων έργων και λιγότερο στη διαχείριση παλαιών προβληματικών δανείων.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν· το μέγεθος των δανείων σε καθεστώς αναδιάρθρωσης δείχνει ότι η επίμονη συμμόρφωση των δανειοληπτών παραμένει κρίσιμο σημείο. Η ΚΤΚ εκτιμά ότι η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας και η συνετή πολιτική των τραπεζών θα επιτρέψουν περαιτέρω ομαλοποίηση στους μήνες που ακολουθούν.