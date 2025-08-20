Εφικτή και μέσω της CY Login η είσοδος στο Tax For All, λέει το Τμ. Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η είσοδος στο σύστημα Tax For All (TFA) θα είναι πλέον εφικτή και μέσω της υπηρεσίας CY Login (πρώην Αριάδνη), από την Παρασκευή, 22/08/2025, με την επαναλειτουργία του συστήματος TFA.

Οπως αναφέρει, πρόσωπα που διαθέτουν λογαριασμό στο CY Login έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στο TFA χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ήδη κατέχουν στο CY Login. Πρόσωπα που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο CY Login προβαίνουν πρώτα στη δημιουργία λογαριασμού στην υπηρεσία CY Login.

Για σκοπούς πρόσβασης σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση, οι φορολογούμενοι προτρέπονται να συνδέονται στο TFA μέσω της υπηρεσίας CY Login. Σε περίπτωση που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.), τότε ο λογαριασμός τους θα συνδέεται αυτόματα με τον Α.Φ.Τ. τους.

Πρόσωπα που ήδη διαθέτουν λογαριασμό στο TFA μπορούν παράλληλα να συνδέονται και μέσω της υπηρεσίας CY Login. Στην ιστοσελίδα υποστήριξης TAX FOR ALL (TFA), στην ενότητα «Ενημέρωση – Πληροφορίες», έχει αναρτηθεί Οδηγός σύνδεσης στο TFA μέσω της υπηρεσίας CY Login.

Υποβολή της Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών (ΤΦ7)

Εξάλλου, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από την Παρασκευή, 22/08/2025, με την επαναλειτουργία του συστήματος TFA, η υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 και η πληρωμή της παρακράτησης φόρου και εισφορών θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του TFA.

Για την Ετήσια Δήλωση ΤΦ7 (έτος 2024) προθεσμία υποβολής η 31/12/2025. Δεν απαιτείται Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) για κάθε εργοδοτούμενο.

Για τις Μηνιαίες Δηλώσεις ΤΦ7 (έτος 2025) αναφέρεται ότι η υποβολή όλων των μηνιαίων Δηλώσεων ΤΦ7 για το 2025 είναι υποχρεωτική από Ιανουάριο 2025, ακόμη και για μήνες που έχουν ήδη πληρωθεί μέσω του Tax Portal. Απαιτείται Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) για κάθε εργοδοτούμενο.

Οι προθεσμίες υποβολής μηνιαίων Δηλώσεων ΤΦ7 (έτος 2025) Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025, 31/12/2025 και Δεκέμβριος 2025 31/01/2026.

Προθεσμίες πληρωμής μηνιαίων παρακρατήσεων φόρων και εισφορών ΤΦ7 (έτος 2025) είναι Ιούνιος-Νοέμβριος 2025 31/12/2025 και Δεκέμβριος 2025 31/01/2026.

Σημειώνεται ότι οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις που τυχόν είχαν υπολογιστεί, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πιο πάνω προθεσμίες, θα επανυπολογιστούν αυτόματα στο TFA, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες παρατάσεις.