Ο Αμπάς υπόσχεται να εκδώσει στη Γαλλία τον άνδρα που αιματοκύλισε το Παρίσι το 1982

Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δεσμεύτηκε σήμερα στην ταχεία έκδοση ενός Παλαιστίνιου άνδρα, του Χισάμ Χαρμπ, ο οποίος συνελήφθη τον Σεπτέμβριο στη Δυτική Όχθη και κρίνεται ύποπτος ότι επέβλεψε τον κομάντο που ήταν υπεύθυνος για την αντισημιτική επίθεση το 1982 στη Rue des Rosiers στο Παρίσι, από την οποία σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι.

«Οι νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο. Απομένουν μόνο ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές και των δύο χωρών», δήλωσε ο Παλαιστίνιος ηγέτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro, η οποία δημοσιεύθηκε λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

Ο Αμπάς επιβεβαίωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να «εκδώσει το καταζητούμενο άτομο, καθώς η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία έχει δημιουργήσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για αυτό το γαλλικό αίτημα».

Η σύλληψη του Χισάμ Χαρμπ ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες προτού η Γαλλία αναγνωρίσει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο 70χρονος ύποπτος, εναντίον του οποίου εκδόθηκε πριν από δέκα χρόνια διεθνές ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους έξι άνδρες που παραπέμφθηκαν σε δίκη στα τέλη Ιουλίου ενώπιον του ειδικού κακουργηματικού δικαστηρίου στο Παρίσι για την επίθεση που διαπράχθηκε στο εστιατόριο Jo Goldenberg και στη γύρω περιοχή.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων διευκρίνισε χθες Δευτέρα ότι «δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα» με αυτήν την έκδοση, αλλά μάλλον «ζήτημα σκοπιμότητας» και πρόσθεσε ότι το Παρίσι συνεχίζει να συνεργάζεται με την Παλαιστινιακή Αρχή για να διασφαλίσει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η έκδοση.

Σε αυτή τη συνέντευξη στη Le Figaro, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος επανέλαβε ορισμένες από τις δεσμεύσεις στις οποίες έχει προβεί τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας και την εδραίωση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που επιτεύχθηκε στις 9 Οκτωβρίου με τη μεσολάβηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαχμούντ Αμπάς επιβεβαίωσε ότι «η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν κυβερνητικό ρόλο στη Γάζα». Προσθέτει ότι οι παλαιστινιακές δυνάμεις είναι έτοιμες να αναπτυχθούν εκεί σε συντονισμό με μια πολυεθνική δύναμη, όπως ορίζεται από το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο.

Δήλωσε επίσης την ετοιμότητά του να διεξάγει «γενικές εκλογές, τόσο προεδρικές όσο και βουλευτικές, εντός ενός έτους από το τέλος του πολέμου», χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά ότι θα διεξαχθούν το 2026.

