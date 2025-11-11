Ελένη Φιλίνη: Έχασα δουλειές επειδή αντέδρασα αγριεμένα σε παρενοχλήσεις

Για την πορεία της στον χώρο του μόντελινγκ και της υποκριτικής μίλησε η Ελένη Φιλίνη, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσάρεστες εμπειρίες που βίωσε κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Η ηθοποιός εξήγησε πως έχασε μάλιστα, κάποιες δουλειές, λόγω παρενοχλήσεων που δέχτηκε και δεν ανταποκρίθηκε.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», η Ελένη Φιλίνη εξήγησε πως στο παρελθόν, της απέδιδαν αποκλειστικά την εικόνα της όμορφης γυναίκας, αγνοώντας τις ικανότητές της και το ταλέντο της, πράγμα που την ενοχλούσε. «Μου φόρεσαν την ταμπέλα της πολύ ωραίας γυναίκας από μόνοι τους. Τη δεκαετία του ’80, αν ήσουν ένα νόστιμο αγόρι ή κορίτσι, έπρεπε να αποδείξεις ότι έχεις και το ταλέντο και το μυαλό, ότι δεν είσαι… ελέφαντας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το να λένε μόνο "να ένα ωραίο κορίτσι" θα ήταν αρκετό, αν ασχολιόμουν μόνο με το μόντελινγκ. Εγώ όμως το μόντελινγκ το έκανα μόνο για το χαρτζιλίκι».

Η Ελένη Φιλίνη μίλησε επίσης, για τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η εικόνα της στην επαγγελματική της πορεία και τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε. «Τότε με ενοχλούσε πάρα πολύ να με λένε όμορφη και να μου δίνουν μόνο τέτοιους ρόλους. Δεν το χάρηκα, αισθανόμουν άσχημα. Τώρα που το σκέφτομαι λέω "τι χαζή που ήμουν". Ήταν μία περίεργη εποχή. Μου έτυχαν και κάποιες παρενοχλήσεις στο μόντελινγκ. Μου έτυχαν και δύο από σκηνοθέτες, που δεν έγιναν φυσικά μετά οι ταινίες τους και από έναν ηθοποιό που δεν είναι στη ζωή. Έχασα τις δουλειές. Αντέδρασα αγριεμένα», εξήγησε.

Πηγή: protothema.gr