Φορολογική μεταρρύθμιση - Διαβούλευση με έντονες διαφωνίες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ισορροπία: αφενός να διατηρήσει τη μεταρρυθμιστική δυναμική που έχει ανάγκη η κυπριακή οικονομία, αφετέρου να λάβει υπόψη της τις ανησυχίες φορέων και επιχειρηματιών ώστε να μην αποδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας σε μια περίοδο μόνιμης διεθνούς αβεβαιότητας

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις και σημαντικές πολιτικές δυσκολίες στην προώθηση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Οι αντιδράσεις προέρχονται από ευρύ φάσμα φορέων -από πολιτικά κόμματα και συνδικαλιστικές οργανώσεις έως επαγγελματικούς συλλόγους και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου- δημιουργών...

