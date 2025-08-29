Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ΑΤΑ, λέει το Υπoυργείο Εργασίας - Τη Δευτέρα η πανσυνδικαλιστική

Χωρίς οποιεσδήποτε επίσημες ανακοινώσεις, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 20:00 η σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου, των εργοδοτικών οργανώσεων και των συνδικαλιστικών φορέων.

Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00. Μετά την ολοκλήρωσή της, τόσο ο Υπουργός όσο και οι εκπρόσωποι των συντεχνιών και των εργοδοτών δεν προέβησαν σε δηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συντεχνίες θα πραγματοποιήσουν κανονικά την πανσυνδικαλιστική συνέλευσή τους, τη Δευτέρα, για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα.

Να σημειωθεί πως η μεταβατική συμφωνία για την ΑΤΑ του 2023 έχει λήξει χωρίς να υπάρξει νέα ρύθμιση. Οι συντεχνίες ζητούν πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% και επέκτασή της στον κατώτατο μισθό, ενώ οι εργοδότες αντιπροτείνουν έναν πιο «σύγχρονο» μηχανισμό με ασφαλιστικές δικλίδες, προειδοποιώντας για δημοσιονομικούς κινδύνους.

Τι είπε το Υπουργείο Εργασίας

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων σε ό,τι αφορά τον θεσμό της ΑΤΑ, αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, με τους κοινωνικούς εταίρους την Παρασκευή.

«Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για το μέλλον του θεσμού της ΑΤΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους και συζητήθηκαν εισηγήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της μεσολαβητικής διαδικασίας», σημειώνεται.

«Παρά τις υφιστάμενες διαφορές, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων, αφού η εκατέρωθεν εποικοδομητική συμβολή είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ