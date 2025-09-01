Φορολογική μεταρρύθμιση: Κοινή άποψη σε «αρκετά σημεία» με τον Έφ. Φορολογίας διαπιστώνει η ΟΕΒ

Κοινή άποψη με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη σε «αρκετά σημεία» ως το τι πρέπει να διαφοροποιηθεί από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στα πλαίσια του νομοσχεδίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, διαπιστώνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), όπως δήλωσε ο Πρόεδρός της Γιώργος Παντελίδης, ύστερα από δίωρη συνάντηση των δύο πλευρών.

«Σε διάφορα σημεία εντοπίσαμε συγκλίσεις και οφείλω να αναγνωρίσω ότι οι αποκλίσεις από την επιχειρηματική κοινότητα, σε σχέση με τις προθέσεις της αρμόδιας αρχής είναι ελάχιστες», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «με τις διευκρινίσεις που έχουμε πάρει σήμερα και τις απαντήσεις από τον Έφορο Φορολογίας, επανατοποθετηθήκαμε στη σωστή κατεύθυνση της φορολογικής μεταρρύθμισης».

Σε δηλώσεις μετά από τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΟΕΒ, κατά την οποία συζητήθηκαν τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης, που είχαν σταλεί στην Ομοσπονδία για εισηγήσεις και προβληματισμούς, ο κ. Παντελίδης είπε ότι η ΟΕΒ αναγνώρισε ότι αυτά που είχαν ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο, αλλά ταυτόχρονα αναγνώρισε «και κάποιους προβληματισμούς, οι οποίοι δυνητικά μπορεί να επηρεάσουν τη φιλοσοφία, αλλά και τους στόχους που έχει θέσει αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση».

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην τεχνοκρατική συζήτηση που έγινε μεταξύ του Εφόρου Φορολογίας και των εκπροσώπων της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΕΒ, ο κ. Παντελίδης είπε ότι «υπάρχουν αρκετά σημεία, τα οποία υπάρχει κοινή άποψη ως το τι πρέπει να διαφοροποιηθεί από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στα πλαίσια του νομοσχεδίου και πώς συγκεκριμένες πρόνοιες θα πρέπει να επαναξιολογηθούν και κατά την επέκταση να προσαρμοστούν ούτως ώστε να συμβάλλουν στους στόχους της μεταρρύθμισης που δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη της οικονομίας μας και στη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μας».

«Οφείλω να πω ότι ο Έφορος Φορολογίας μας άκουσε με πολλή προσοχή και έχουμε δουλέψει σε ένα προσχέδιο», το οποίο είχε καταθέσει η ΟΕΒ, καταθέτοντας ξεκάθαρα προβληματισμούς και ανησυχίες, αλλά ταυτόχρονα και εισηγήσεις, πρόσθεσε.

«Ανέφερε ότι ο Έφορος Φορολογίας με την ομάδα του ήρθε σήμερα «με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία αλλά και προτάσεις, οι οποίες εκτιμούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση».

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι αναμένουν από τον Έφορο Φορολογίας να ακούσει όλους τους εταίρους, να διαμορφώσει άποψη με το αντίστοιχο Υπουργείο Οικονομικών, τον Υπουργό Οικονομικών και «να κατατεθεί στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα συμβάλει στους στόχους που έχουμε θέσει όλοι για τη φορολογική μεταρρύθμιση και κυρίως στην ανάπτυξη της οικονομίας μας και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας».

Πάταξη φοροδιαφυγής

Ο κ. Παντελίδης είπε ακόμη ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι διαχρονικά και πάγια αρχή της ΟΕΒ ήταν η συνεχής ενδυνάμωση των παραμέτρων και προϋποθέσεων που ενισχύουν την πάταξη της φοροδιαφυγής».

Ανέφερε επίσης ότι αντάλλαξαν με τον Έφορο συγκεκριμένες απόψεις και «υπάρχει σύγκλιση σε σχέση με τους τομείς που πρέπει να ενδυναμωθούν», προσθέτοντας ότι η ΟΕΒ θα σταθεί σύμμαχος της αρμόδιας αρχής «με στοχευμένα μέτρα να πατάξουμε την φοροδιαφυγή».

«Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να τυγχάνουν ξεκάθαρης ερμηνείας ως προς την εφαρμογή τους, οι λεπτομέρειες πρέπει να είναι ξεκάθαρες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια θα πρέπει να κοινοποιηθούν και να είναι λιανά σε όλο τον κόσμο», έτσι ώστε «ο στόχος της πάταξης της φοροδιαφυγής να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Σε αυτό, όπως σημείωσε, «υπήρχε πλήρης ταύτιση απόψεων με τον Έφορο Φορολογίας και εκτιμούμε ότι συνάδει με το πνεύμα της όλης φορολογικής μεταρρύθμισης».

Κληθείς να αναφέρει τα κοινά σημεία των δύο πλευρών και τις λεπτομέρειες, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι συζήτησαν ένα προς ένα τα σημεία εγγράφου, περίπου 24 σελίδων, χωρίς τα παραρτήματα, που είχαν ενώπιον τους και για τα οποία «είχαμε κάποιο προβληματισμό με την αντίστοιχη επιχειρηματολογία και την κατ’ επέκταση εισήγηση».

«Οφείλω να υπογραμμίσω ότι στα πλείστα σημεία υπήρχε ταύτιση απόψεων με τον Έφορο σε σχέση με το στόχο που επιδιώκει το συγκεκριμένο άρθρο και «δεύτερο και πιο σημαντικό στη λύση που πιθανόν να συμβάλλει» στην αποφυγή του προβληματισμού της επιχειρηματικής κοινότητας στον χρόνο εφαρμογής της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης και σε πρόνοιες, οι οποίες «ανησυχούν τους επιχειρηματίες» που δημιουργούσαν τη δυνατότητα του Τμήματος Φορολογίας να εξασκεί διακριτική ευχέρεια, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος επιδιώκει ξεκάθαρες πρόνοιες στο νόμο πλαίσιο.

Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του ύψους του φορολογικού συντελεστή, ο κ. Παντελίδης είπε ότι υπήρξε «μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον Έφορο Φορολογίας και χρειάζεται μία επαναδιατύπωση για να είναι πιο ξεκάθαρο».

Πρόσθεσε ότι αυτές οι ελάχιστες αποκλίσεις θα συζητηθούν με τον πολιτικό προϊστάμενο για να εντοπιστούν οι πιο αποτελεσματικές για την οικονομία μας λύσεις».

Σε παρατήρηση ότι ο Υπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει ότι αν αλλοιωθεί η φιλοσοφία του νομοσχεδίου θα το αποσύρει και ερωτηθείς αν τον ανησυχεί αυτό το ενδεχόμενο, ο κ. Παντελίδης είπε ότι δεν τον ανησυχεί και πρόσθεσε ότι με αυτά που άκουσαν «σήμερα η όλη φορολογική μεταρρύθμιση βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση» και «οι πρόνοιες που έχουν ενσωματωθεί ταυτίζονται με αυτά που έχει ανακοινώσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και σχεδόν όλοι οι εταίροι έχουν χαιρετίσει».

«Εάν ενσωματωθούν αυτές οι εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί σήμερα από τον Έφορο Φορολογίας, είναι άμεση ανάγκη από μέρους της οικονομίας να εφαρμοστεί αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι σε μία οικονομία αυτό που απαιτούν οι επιχειρηματίες είναι οικονομική σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα και φορολογική σταθερότητα.

Πρόσθεσε ότι η όλη συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση διαρκεί πέραν των δύο ετών και «πρέπει με το συγκεκριμένο εγχείρημα να το εφαρμόσουμε».

«Εκτιμούμε ότι με τις ανακοινώσεις και τις διευκρινίσεις που είχαμε σήμερα από τον Έφορο Φορολογία ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Κληθείς να αναφέρει συγκεκριμένα σημεία στο νομοσχέδιο που προκαλούν ανησυχίες και προβληματισμό, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ ζήτησε να αφεθεί ο Έφορος Φορολογίας και τον αρμόδιο Υπουργό να ολοκληρώσουν τις διαβουλεύσεις με όλους τους εταίρους και πρόσθεσε πως η ΟΕΒ «διάφανα θα καταθέσουμε και θα δείτε τις διαφορές που θα πραγματοποιηθούν στα σχετικά νομοσχέδια και θα διακρίνεται πού έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές» που ενδυναμώνουν την ικανότητα του κράτους να πατάξει τη φοροδιαφυγή.

«Ενδυναμώνουν τη θέση της αρμόδιας αρχής να ερμηνεύει σωστά τις νέες πρόνοιες, περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό, εις το μέγιστο βαθμό, τη διακριτική ευχέρεια του οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού να δίνει μια ερμηνεία (διαφορετική) από αυτό που προνοεί», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί πως θα αλλάξει κάτι το οποίο θα πλήξει μία συμφωνία με τον επιχειρηματικό κόσμο, ο κ. Παντελίδης είπε ότι «στόχος μας είναι μετά τις 10 Σεπτεμβρίου να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και τη φιλοσοφία πίσω από τις θέσεις μας και τα επιχειρήματά μας ως προς τις πρόνοιες και τις ανάγκες στήριξης τους της φορολογικής μεταρρύθμισης» και πρόσθεσε πως είναι αναμενόμενο ότι «θα υπάρχουν επιπρόσθετες πιθανές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο Βουλής».

«Σημασία έχει να μην ξηλώσουμε αυτό που τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχει χτιστεί και που έχουμε τάξει σαν Κύπρος ότι μετά από τόσες πολλές δεκαετίες προχωρούμε στη φορολογική μεταρρύθμιση που θα μας πάρει τις επόμενες δεκαετίες», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι με υπευθυνότητα τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα προσεγγίσουν το όλο ζήτημα και «μπορεί να υπάρχουν ανησυχίες από μέρους τους που να το κάνουν ακόμα σοφότερο και ακόμα πιο αποτελεσματικό».

Πηγή: ΚΥΠΕ