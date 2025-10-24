Καμπάνα σε Σιμόν Αϊκούτ με μηνύματα - Πέντε χρόνια φυλάκισης στον σφετεριστή

Στη φυλακή για πέντε χρόνια έστειλε το Κακουργιοδικείο τον Τουρκοεβραίο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ μετά την παραδοχή του σε 40 κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Στην κατάμεστη αίθουσα του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, όπου παρευρέθηκαν συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, ο Αϊκούτ άκουσε με ψυχραιμία τη μετάφραση της ετυμηγορίας του τριμελούς Σώματος.

Μέσα από την απόφαση του Κακουργιοδικείου αναδεικνύεται, με έντονο και σαφή τρόπο, ο αποτρεπτικός χαρακτήρας που πρέπει να έχουν τέτοιες ποινές σε πρόσωπα που παράνομα αξιοποιούν περιουσίες που ανήκουν σε άλλους.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Κακουργιοδικείου, ο Αϊκούτ «έθεσε τα "θεμέλια" για να "κτιστεί" η όλη εγκληματική δράση των δόλιων συναλλαγών σε βάρος της ακίνητης περιούσιας των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών, χωρίς τη συγκατάθεση των τελευταίων, διά της αποδοχής του να ιδρύσει ο ίδιος "εταιρεία" στα κατεχόμενα παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως "διευθυντή" και "μέτοχο" αυτής. Μέσω της εν λόγω "εταιρείας", διευκόλυνε ουσιαστικά τρίτο πρόσωπο, στην υλοποίηση του έργου, ήτοι την ανέγερση τουριστικών συγκροτημάτων, σε τεμάχια γης, χωρίς τη συγκατάθεση των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών τους, προσφέροντας οικιστικές μονάδες προς πώληση. Με δεδομένο ότι ο κατηγορούμενος ενεργούσε κατ' εντολή τρίτου προσώπου, καθώς επίσης ότι, σύμφωνα με την αναντίλεκτη θέση της υπεράσπισης, το τρίτο πρόσωπο ήταν αυτό που λάμβανε τις αποφάσεις της εταιρείας, είναι προφανές πως ο κατηγορούμενος δεν ήταν ο "εγκέφαλος" της όλης εγκληματικής δραστηριότητας. Θεωρούμε όμως πως και ο δικός του ρόλος στη διάπραξη των αδικημάτων που αντιμετωπίζει είναι βαρυσήμαντος καθώς αποτέλεσε έναν βασικό κρίκο της όλης εγκληματικής δράσης, χωρίς τον οποίον ενδεχομένως αυτή να μην ήταν εφικτή. Ο κατηγορούμενος όχι μόνο αποδέχθηκε να ιδρύσει την "εταιρεία", η οποία συμμετείχε στον ούτω καλούμενο όμιλο "Afik" μέσω της οποίας υλοποιείτο η όλη εγκληματική δραστηριότητα, αλλά, ενώ γνώριζε ότι η ανέγερση των 6 τουριστικών συγκροτημάτων λάμβανε χώρα σε τεμάχια γης που ανήκαν σε Ελληνοκυπρίους, αποδεχόταν τις αποφάσεις που λαμβάνονταν από το τρίτο πρόσωπο και έπραττε ό,τι του υποδείκνυε αυτό, προς υλοποίηση του έργου. Είναι ακριβώς στη βάση των ανωτέρω που θεωρούμε ότι ο κατηγορούμενος, αν και δεν ήταν ο "εγκέφαλος" της όλης εγκληματικής συμπεριφοράς, υπό τις περιστάσεις της παρούσας κατατάσσεται ψηλά στην πυραμίδα σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών».

Δεν αποτελεί δικαιολογία

Σε σχέση με τον ισχυρισμό που προέβαλε η υπεράσπιση του Αϊκούτ, αποδίδοντας τις ενέργειες που έκανε στην αγάπη του για τον γιο του, το δικαστήριο σημείωσε: «Είναι προς πίστη του κατηγορούμενου το γεγονός ότι συνειδητοποίησε το λάθος του, ως προκύπτει από την παραδοχή του. Όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε και κυρίως να επικροτήσουμε το γεγονός ότι η αγάπη του προς τον γιο του και την οικογένεια του μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την καταφυγή του σε εγκληματικές δραστηριότητες και κυρίως τη σοβαρότητα των αδικημάτων της παρούσας».

Όσον αφορά τις συνθήκες διάπραξης των αδικημάτων, λαμβάνουμε ακόμα υπόψη πως η εγκληματική δράση του κατηγορουμένου διήρκεσε σε βάθος χρόνου, ήτοι συνολικά δέκα έτη και πέντε μήνες, και αφορούσε μεταξύ άλλων 40 τεμάχια γης, συνολικής αξίας €38.948.000, και με το συνολικό εμβαδόν των εν λόγω τεμαχίων να ανέρχεται σε 394.969τ.μ. Ο μεγάλος αριθμός τεμαχίων γης και το συνολικό εμβαδόν αυτών που επιβαρύνθηκαν από την εγκληματική συμπεριφορά του κατηγορούμενου, καθώς επίσης και η αξία αυτών, η οποία κυμαίνεται από €195.000 έως €3.125.000, καθιστούν την παρούσα υπόθεση εξόχως σοβαρή και τούτο δεν μπορεί παρά να ληφθεί υπόψη επιβαρυντικά εναντίον του.

Δεν αφήνουν άλλη επιλογή

Σε άλλο σημείο της απόφασης το Κακουργιοδικείο τονίζει ότι: «Εχοντας περαιτέρω κατά νου ότι ο χρόνος για το ηλικιωμένο άτομο είναι πολυτιμότερος και η επιβολή ποινής φυλάκισης δυσμενέστερη, ένεκα της μειωμένης προσδοκίας ζωής, καθώς επίσης ότι η επιβολή ποινής φυλάκισης πρέπει να είναι το ύστατο μέτρο και πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και όπου οι περιβάλλουσες τα αδικήματα και τον παραβάτη συνθήκες δεν αφήνουν άλλη επιλογή, διότι κάθε άλλη ποινή θα ήταν επιεικέστερη του ορθού, καταλήγουμε ότι στην παρούσα περίπτωση η εν γένει σοβαρότητα των αδικημάτων και η διαπιστωθείσα ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικών ποινών, λόγω της έξαρσης που παρατηρείται, δεν αφήνουν άλλη επιλογή στο δικαστήριο από την επιβολή ποινής φυλάκισης. Όλοι οι ελαφρυντικοί και μετριαστικοί παράγοντες θα αντανακλώνται στην έκταση της ποινής που θα του επιβληθεί. Θεωρούμε επίσης ορθό όπως επιβάλουμε συντρέχουσες ποινές εφόσον τα αδικήματα που διέπραξε ο κατηγορούμενους αποτελούν μέρος μιας ενιαίας και συνεχόμενης συμπεριφοράς. Συνυπολογίζοντας λοιπόν όλα τα πιο πάνω, επιβάλλουμε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 5 ετών».

Προφυλακιστέος από τον Ιούνιο 2024

Σημειώνεται ότι σε σχέση με την επιβληθείσα ποινή στον Αϊκούτ θα προσμετρηθεί ως χρόνος φυλάκισης η περίοδος που κρατείται υπόδικος με απόφαση δικαστηρίου. Ο Αϊκούτ προφυλακίστηκε με απόφαση δικαστηρίου από τις 19 Ιουνίου 2024.

Κατασκευή και πώληση ακινήτων

Ο Αϊκούτ, ο οποίος κατέχει ισραηλινή, πορτογαλική και τουρκική υπηκοότητα, δραστηριοποιήθηκε στις κατεχόμενες περιοχές στον τομέα ανάπτυξης γης, κατασκευής και πώλησης ακινήτων. Συμμετείχε στον ούτω καλούμενο όμιλο «Afik» και μέσω κατ’ επίφαση νομικής οντότητας, «εγγεγραμμένης» στις ούτω καλούμενες αρχές του ψευδοκράτους, μεταξύ των ετών 2014 και 2024, προέβαινε σε ενέργειες αναφορικά με την κατασκευή και πώληση ακινήτων, τα οποία ανεγέρθηκαν σε τεμάχια γης τα οποία ανήκουν σε Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες. Για όλες τις παράνομες αναπτύξεις δεν υπήρχε η συγκατάθεση οποιουδήποτε εκ των νόμιμων Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών. Οι κατηγορίες που παραδέχθηκε ενοχή ο Αϊκούτ αφορούν τα τουριστικά συγκροτήματα Ceasar Cliff, Ceasar Resort, Ceasar Beach, Ceasar Bay, Ceasar Breeze, Ceasar Blue, τα οποία ανεγέρθηκαν παράνομα στα κατεχόμενα χωριά Άγιο Αμβρόσιο στην Κερύνεια και Τρίκωμο, Γαστριά και Ακανθού στην Αμμόχωστο. Ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ συνελήφθη στις 07/06/2024 όταν επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από το οδόφραγμα της Δερύνειας. Την προηγούμενη ημέρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του. Έκτοτε παραμένει υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές.

Η ΚΔ ασκεί δικαιοδοσία

Μετά το πέρας της σημερινής διαδικασίας στο Κακουργιοδικείο, ο ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Αριστείδης σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι «η απόφαση καθιστά σαφές ότι η κατοχή τμήματος της Κύπρου δεν παράγει νομικά αποτελέσματα εις βάρος θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Όπως είπε, «η Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρχο κράτος ασκεί δικαιοδοσία σε σχέση με πράξεις που τελέστηκαν οπουδήποτε στην επικράτειά της ακόμα και σε περιοχές όπου δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο». Σύμφωνα με τον κ. Αριστείδη, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής, «το Κακουργιοδικείο, μέσα από την απόφασή του, έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι αν αγοράζετε, κτίζετε ή άλλως πως εκμεταλλεύεστε στις κατεχόμενες περιοχές γη, που ανήκει σε Ε/Κ διαπράττετε σοβαρά ποινικά αδικήματα». Είπε ακόμα ότι, καθοριστικό γεγονός στην τεκμηρίωση των κατηγοριών αποτέλεσε η μεθοδικότητα, ο επαγγελματισμός και η συνέπεια που επέδειξε η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή της μαρτυρίας, έργο που ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω της κατοχής.