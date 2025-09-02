Παπαναστασίου: Τις επόμενες μέρες η έκθεση διαχειριστή έργου για το τερματικό στο Βασιλικό

Τις επόμενες μέρες θα ληφθεί η έκθεση του διαχειριστή έργου για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, η οποία συνεδρίασε την Τρίτη για την πορεία του εν λόγω έργου.

Επεσήμανε πως ότι το ζήτημα του τερματικού φυσικού αερίου είναι κομβικό για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, αναφέροντας πως «υπήρξαν αστοχίες στο παρελθόν». Είπε ακόμη πως στόχος είναι η Κύπρος να αποκτήσει την ενεργειακή υποδομή που χρειάζεται με διαφάνεια.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, ανέφερε ότι μέρος της συνεδρίας της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Ενέργειας. Ακολούθως, ρώτησε τον Υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Παπαναστασίου, τι εννοεί με τη δήλωσή του περί αλλαγής πλεύσης για το έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι το ζήτημα του τερματικού φυσικού αερίου είναι κομβικό για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, σημειώνοντας ότι «οφείλουμε να μιλήσουμε με υπευθυνότητα». Κάνοντας αναδρομή στη μέχρι τώρα πορεία του έργου, ανέφερε ότι το συμβόλαιο με την κινεζική κοινοπραξία ακυρώθηκε λόγω αναβολής και επανειλημμένων απαιτήσεων της κοινοπραξίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΤΥΦΑ έχει αναθέσει στη γαλλική εταιρεία Technip (διαχειριστής έργου) τον έλεγχο και την εκπόνηση μελέτης για τον βέλτιστο τρόπο ολοκλήρωσης της προβλήτας και των χερσαίων εργασιών. Τις επόμενες μέρες η Κυβέρνηση θα λάβει την έκθεση της γαλλικής εταιρείας, πρόσθεσε.

Το έργο του τερματικού στο Βασιλικό διερευνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ελεγκτών, τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε, προσθέτοντας ότι θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Μας ενδιαφέρει η γρήγορη υλοποίηση αλλά και η ασφάλεια λειτουργίας του έργου, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και η διαχείριση του κόστους από τη ζημιά που έχει γίνει, επεσήμανε.

«Δεχόμαστε επικρίσεις για καθυστερήσεις που έγιναν στο παρελθόν. Ο κόσμος φωνάζει, είναι δικαιολογημένη η αγανάκτησή του», είπε, προσθέτοντας ότι «υπήρξαν αστοχίες στο παρελθόν».

Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται για ολοκλήρωση του έργου το ταχύτερο δυνατόν. Δεν είναι έργο ανοικτού τέλους, υπέδειξε. «Στόχος μας είναι η Κύπρος να αποκτήσει την ενεργειακή υποδομή που χρειάζεται με διαφάνεια», σημείωσε.

Απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, ο Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι στη συνεδρία της Επιτροπής είχε κληθεί να παραστεί ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος δεν παρέστη. Όταν προσκαλείται ο Γενικός Εισαγγελέας, πρέπει να παρίσταται, πρόσθεσε.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ρώτησε τον Υπουργό Ενέργειας πότε αναμένεται να τελειώσει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αν είναι ενήμερη η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι «περιμένουμε μελέτη για το αν θα ολοκληρωθεί το έργο».

«Χρειάζεται η αλλαγή πλεύσης; Αλλάζει κάτι στον αρχικό σχεδιασμό;», ρώτησε τον Γιώργο Παπαναστασίου.

Στο σημείο αυτό, ο Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι η απάντηση του Υπουργού ήταν ξεκάθαρη. «Δεν αλλάζει κάτι στον σχεδιασμό», είπε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, ανέφερε ότι υπάρχει απογοήτευση, αγανάκτηση και θυμός στην κοινωνία για τη διαχείριση του έργου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, σημείωσε ότι οι πολίτες θέλουν να πληρώνουν λιγότερο ρεύμα. «Πώς λήφθηκε η απόφαση για τερματισμό της συμφωνίας με την κινεζική κοινοπραξία χωρίς να ληφθεί συμβουλή;», διερωτήθηκε.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι «δεκαοκτώ χρόνια μετά, και αφού πληρώσαμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, δεν έχουμε φυσικό αέριο».

«Ήταν σωστός ο αρχικός σχεδιασμός ή αποδείχθηκε καταστροφικός; Έχει κάνει λάθος η Κυπριακή Δημοκρατία ή όχι;», διερωτήθηκε. «Ας κάνουμε όλοι αυτοκριτική για το σημείο όπου φτάσαμε», πρόσθεσε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είπε ότι «προέχει να δούμε τι κάνουμε για να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατόν τις υποδομές».

«Από το 2018 μέχρι το α’ εξάμηνο του 2025 πληρώσαμε €1,3 δισ. σε ρύπους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό».

Απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Ενέργειας, είπε ότι «σας λέγαμε να μη μιλάτε για χρονοδιαγράμματα, γιατί θα διαψευσθείτε».

«Θεωρείτε ότι πέσατε έξω και θα πείτε mea culpa; Είστε βέβαιοι ότι το 2028 θα έχουμε φυσικό αέριο;», ρώτησε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, ζήτησε να πληροφορηθεί το συνολικό κόστος του έργου μέχρι στιγμής.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, ρώτησε τον Γιώργο Παπαναστασίου για την πλωτή μονάδα του Προμηθέα και τι εννοεί η Κυβέρνηση όταν λέει ότι θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, ρώτησε τον Υπουργό Ενέργειας γιατί το Υπουργείο άλλαξε τους νομικούς του συμβούλους. «Έχετε υποχρέωση να μας δώσετε χρονοδιαγράμματα», επεσήμανε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ανέφερε ότι υπήρξαν εκ των πραγμάτων κακοί σχεδιασμοί, εξ ου και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Γιατί δεν τελείωσε το έργο των χερσαίων υποδομών;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι έχει ευθύνη ο σύμβουλος αλλά και η ΕΤΥΦΑ για τον έλεγχο των υλικών. Ακόμη, ζήτησε να κατατεθεί στην Επιτροπή Ενέργειας η μελέτη του οίκου Lloyd’s, σημειώνοντας ότι «η Βουλή έχει παραπλανηθεί».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, είπε πως «όλοι αναγνωρίζουμε ότι το έργο ξεκίνησε με παντελώς λανθασμένο σχεδιασμό». Επιπλέον, πρότεινε τα ερωτήματα που τέθηκαν να απαντηθούν στην κλειστή συνεδρία της Επιτροπής.

Απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Ενέργειας, ο Κυριάκος Χατζηγιάννη τον ρώτησε τι υποσχέθηκε στην κινεζική κοινοπραξία και μετά τερματίστηκε η σύμβαση, καθώς και γιατί απέτυχε η διαπραγμάτευση για απευθείας ανάθεση.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας κήρυξε την έναρξη της κλειστής συνεδρίας της Επιτροπής, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, του Γενικού Ελεγκτή, των εκπροσώπων των θεσμών, των εργολάβων και των υπεργολάβων του έργου.

Πηγή: ΚΥΠΕ