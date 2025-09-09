Επισκέψεις Επιτρόπου Σεραφίν σε έργα με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση «ΘΑλΕΙΑ»

Αναπτυξιακά έργα, τα οποία υλοποιήθηκαν με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» στην παλιά Λευκωσία και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισκέφθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, Πιοτρ Σεραφίν, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

«Το «ΘΑλΕΙΑ» αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς την Κύπρο, συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «βρίσκεται σήμερα σε πλήρη υλοποίηση, καθώς μέχρι στιγμής έχουν αξιοποιηθεί γύρω στα €700 εκατ., με πάνω από 100 έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη ή να έχουν ολοκληρωθεί».

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της ΓΔ «η επίσκεψη του Επιτρόπου αποτελεί μέρος σειράς επισκέψεων που πραγματοποιεί σε κράτη-μέλη της ΕΕ με στόχο την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει ο προϋπολογισμός της ΕΕ και του θετικού αντικτύπου των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στα κράτη-μέλη και στην Ευρώπη συνολικά».

Στο πλαίσιο αυτό, το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, σημειώνεται, ο Επίτροπος Σεραφίν περιηγήθηκε στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και είδε από κοντά σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, προστίθεται, ο κ. Σεραφίν επισκέφθηκε το Κέντρο Διαχείρισης του έργου «Έξυπνη Πόλη» και τις νέες εγκαταστάσεις της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς, οι οποίες μετά την αποκατάστασή τους στεγάζουν μέρος των δραστηριοτήτων του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας CYENS, καθώς και το έργο Ανάπλαση Περιοχής Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων.

Επίσης, αναφέρεται, την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, ο Επίτροπος επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου ξεναγήθηκε στην υπερσύγχρονη Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο και στα ερευνητικά εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής, τα οποία έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ.

Είχε επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με φοιτητές αναφορικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βελτίωση της σύγχρονης καθημερινότητας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μεταφράζεται σε πραγματικές ευκαιρίες για τους πολίτες με έμφαση στους νέους.

Σύμφωνα με την ΓΔ Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, το τρέχον Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» διαθέτει προϋπολογισμό €1,8 δις, εκ των οποίων τα €969 εκατ. αποτελούν συνεισφορά της ΕΕ και τα υπόλοιπα €842 εκατ. προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ