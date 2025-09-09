Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Την ευθύνη για τη φονική επίθεση που συγκλόνισε χθες την Ιερουσαλήμ ανέλαβε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κασάμ. Με ανακοίνωσή τους, δήλωσαν πως «φέρουν την ευθύνη για την επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας κοντά στη διασταύρωση του οικισμού Ραμότ».

Η επίθεση καταγράφηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, σε κατεχόμενη και προσαρτημένη περιοχή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ σε στάση λεωφορείου, παρασύροντας τον χώρο στο χάος και αφήνοντας πίσω τους έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες. Οι δράστες έπεσαν νεκροί από την ισραηλινή αστυνομία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30 έως 50 ετών σκοτώθηκαν ακαριαία. Μια γυναίκα και ακόμη ένας άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν. Από τους οκτώ τραυματίες, πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν ήδη τα στοιχεία τεσσάρων εκ των θυμάτων, τα οποία ανήκαν στην υπερορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα της Ιερουσαλήμ. Η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε την επίθεση μία από τις πιο αιματηρές στην πόλη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.