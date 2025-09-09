Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έξι νεκροί και οκτώ τραυματίες – Οι δράστες έπεσαν νεκροί από την αστυνομία

Την ευθύνη για τη φονική επίθεση που συγκλόνισε χθες την Ιερουσαλήμ ανέλαβε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κασάμ. Με ανακοίνωσή τους, δήλωσαν πως «φέρουν την ευθύνη για την επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας κοντά στη διασταύρωση του οικισμού Ραμότ».

Η επίθεση καταγράφηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, σε κατεχόμενη και προσαρτημένη περιοχή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ σε στάση λεωφορείου, παρασύροντας τον χώρο στο χάος και αφήνοντας πίσω τους έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες. Οι δράστες έπεσαν νεκροί από την ισραηλινή αστυνομία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30 έως 50 ετών σκοτώθηκαν ακαριαία. Μια γυναίκα και ακόμη ένας άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν. Από τους οκτώ τραυματίες, πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν ήδη τα στοιχεία τεσσάρων εκ των θυμάτων, τα οποία ανήκαν στην υπερορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα της Ιερουσαλήμ. Η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε την επίθεση μία από τις πιο αιματηρές στην πόλη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Tags

ΙΣΡΑΗΛΧΑΜΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited