Ο ΣΕΛΚ ζητά καθαρούς κανόνες στη φορολογική μεταρρύθμιση

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) κατέθεσε τις αναλυτικές του θέσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, συνοδευόμενες από επιπρόσθετες εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σε ξεχωριστά έγγραφα για συμπληρωματικές παρατηρήσεις, φορολογία φυσικών προσώπων, φορολογία εταιρειών, χαρτόσημα και γενικό φορολογικό πλαίσιο.

Παράλληλα, απέστειλε και επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό με στόχο να ενισχύσει τη διαβούλευση σε πολιτικό επίπεδο, ενώ συμφωνήθηκε και συνεργασία με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη με τον οποίο θα έχουν αύριο συνάντηση.

Στην επιστολή του προς τον ΥΠΟΙΚ ο ΣΕΛΚ αναφέρει πως θεμελιώδεις πυλώνες για οποιοδήποτε φορολογικό σύστημα είναι η ανταγωνιστικότητα του, η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών εσόδων και η διατήρηση της κοινωνικής ευημερίας.

Ο ΣΕΛΚ αναγνωρίζει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και συμφωνεί με τη γενική κατεύθυνση της μεταρρύθμισης και χαιρετίζει την προσπάθεια για διαφάνεια, απλοποίηση και εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ Οδυσσέας Χριστοδούλου δήλωσε:

«Ως ΣΕΛΚ πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας είναι να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στη δημόσια συζήτηση για το νέο φορολογικό πλαίσιο. Είμαστε πρόθυμοι να διαβουλευτούμε και να συνεργαστούμε στενά με το Υπουργείο Οικονομικών και το κράτος, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα φορολογικό πλαίσιο που να είναι δίκαιο και ισορροπημένο για τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τις επιχειρήσεις.»