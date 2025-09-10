Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τι απαντά το ΥΠΟΙΚ για επίδομα Γραμματέως Πρώην ΠτΔ και ΠτΒ

Απάντηση στις επισημάνσεις της ελεγκτικής υπηρεσίας που αφορούν στο επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως που καταβάλλεται σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, δίνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η σχετική νομοθεσία προβλέπει την παραχώρηση του επιδόματος αυτού, χωρίς την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση με το ποσό καταβολής. Συνεπώς, το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ξανά τη θέση του, ότι το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια του Νόμου και με τις ορθές διαδικασίες και οι δικαιούχοι το λαμβάνουν νομότυπα και καλόπιστα.

Ωστόσο, υποδεικνύει, «με στόχο τη διασφάλιση ακόμα μεγαλύτερης διαφάνειας, και μετά από σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αλλαγή της διαδικασίας, και η καταβολή του ποσού του εν λόγω επιδόματος διενεργείται κατόπιν προσκόμισης παραστατικών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Τονίζεται ότι, οι επηρεαζόμενοι συμμορφώνονται πλήρως με την αναθεωρημένη διαδικασία, υποβάλλοντας οποιαδήποτε επιπρόσθετα  στοιχεία ζητηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών».

Σημειώνεται ότι, το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών που προβλέπεται σε νομοθεσία για τους εν ενεργεία Βουλευτές αφορά τα καθήκοντα τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και δεν σχετίζεται ούτε συγκρούεται με το υπό αναφορά επίδομα, το οποίο καταβάλλεται σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομική ή άλλη βάση που να προβλέπει ότι αυτό πρέπει να περιορίζεται. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ούτε παρατυπία, ούτε διπλή καταβολή του ίδιου επιδόματος.

 

To Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι οποίες πάντοτε αξιολογούνται με θετική προσέγγιση, καταλήγει

