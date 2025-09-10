ΟΕΒ-ΚΕΒΕ: Εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ

Αιφνιδιασμός η ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας λένε ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, σε κοινή ανακοίνωσή τους στην οποία τονίζουν ότι είναι εκτός των πλαισίων του διεξαγόμενου διαλόγου. «Από τη μια βαθαίνει το χάσμα των διαφορών ανάμεσα στις δύο πλευρές και από την άλλη μετατρέπει το αρμόδιο Υπουργείο από μεσολαβητή σε μέρος της εργατικής διαφοράς που θέτει σε όψιμο στάδιο του διαλόγου νέα ζητήματα» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αυτό που εφάρμοσε και κατάργησε ολόκληρη σχεδόν η Ευρώπη από τις δεκαετίες του ‘80 και του ’90 και που τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν να καταργηθεί και στην Κύπρο, εν έτει 2025 αναγγέλλεται ως στοιχείο εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας.

Σημειώνουμε ότι δεν έχει τεθεί ποτέ από Κυβερνητικής πλευράς στα δυόμιση χρόνια αφότου υπογράφηκε η Συμφωνία του 2023, ούτε καν ως νύξη το ενδεχόμενο νομοθετικής παρεμβολής στην αγορά εργασίας και ειδικά στο θέμα της ΑΤΑ.

Αντίθετα σε όλες τις διαβουλεύσεις της εργοδοτικής πλευράς με το αρμόδιο Υπουργείο ήταν σαφές ότι η βάση των συζητήσεων ήταν ο εκσυγχρονισμός του συστήματος και η "δικαιότερη" κατανομή της ΑΤΑ σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς επιπρόσθετο κόστος για τους εργοδότες, όπως είναι οι εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης.

Η ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας ήταν αιφνιδιασμός εκτός των πλαισίων του διεξαγόμενου διαλόγου, που από τη μια βαθαίνει το χάσμα των διαφορών ανάμεσα στις δύο πλευρές και από την άλλη μετατρέπει το αρμόδιο Υπουργείο από μεσολαβητή σε μέρος της εργατικής διαφοράς που θέτει σε όψιμο στάδιο του διαλόγου νέα ζητήματα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η εργοδοτική πλευρά αποδέχθηκε το 2023 την αύξηση της ΑΤΑ από το 50% στο 66,7% βάση της δέσμευσης της Κυβέρνησης ότι θα προχωρούσαμε σε ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι η εξέλιξη αυτή που θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία αναγγέλλεται χωρίς την προηγούμενη μελέτη για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις και συνέπειες επί της οικονομίας ή επί της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων από τυχόν υλοποίηση ενός τέτοιου βήματος.

Είναι δεδομένο ότι η θέση αυτή οδηγεί σε αυτοματοποιημένη αύξηση του εργατικού κόστους και δεν συνάδει με τη διακηρυγμένη θέση της Κυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας, ενώ τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο του πληθωρισμού που κατά συνέπεια μειώνει την πραγματική αξία των μισθών.

Ταυτόχρονα εκπέμπεται μήνυμα παλινδρόμησης στις προσπάθειες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με αρνητικές προεκτάσεις στην ελκυστικότητα της χώρας για ξένες επιχειρήσεις και επενδύσεις.

Υπογραμμίζουμε ότι μια τέτοια προσέγγιση κινείται σε αντίθετη πορεία από τις συστάσεις του ΔΝΤ, το οποίο μόλις πρόσφατα επανέλαβε την προτροπή του για αναστολή της λειτουργίας της ΑΤΑ στο Δημόσιο αφού θεωρείται μια βασική παθογένεια που διαβρώνει τη βιωσιμότητα του Κρατικού Μισθολογίου.

Εκφράζουμε την ειλικρινή ελπίδα ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα προβεί σε διευκρινίσεις τέτοιες που θα αποκαθιστούν τη βάση των διαβουλεύσεων για το εν λόγω ζήτημα. Σε αντίθετη περίπτωση, αρχίζει μια μακρά περίοδος με εργασιακή αστάθεια, στην οποία οι Φορείς του Επιχειρείν θα υπερασπιστούν τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις για διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας.