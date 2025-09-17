Μέχρι 24 Νοεμβρίου η εξαργύρωση ξυστών λαχείων, λέει το Γενικό Λογιστήριο

Το Γενικό Λογιστήριο καλεί κατόχους ξυστών λαχείων που παραμένουν ανεξαργύρωτα να τα παρουσιάσουν για εξαργύρωση το αργότερο μέχρι 24 Νοεμβρίου, 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του Γενικού Λογιστηρίου μετά την πιο πάνω ημερομηνία όσα βραβεία παραμείνουν αζήτητα θα μεταφερθούν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση αφορά το «STANDARD» Ξυστό Λαχείο, το παιχνίδι με αρ: 0502, το «ΜΙΝΙ» Ξυστό Λαχείο, το παιχνίδι με αρ: 168Α, το «ΜΕΓΑΛΟ» Ξυστό Λαχείο, το παιχνίδι με αρ: Μ067, το «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ» Ξυστό Λαχείο, το παιχνίδι με αρ: CH23, και το «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ» Ξυστό Λαχείο, το παιχνίδι με αρ: HE20.

ΚΥΠΕ