Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η βρετανική GSK ανακοίνωσε πως επενδύει 30 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, διευκρινίζει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του.

Η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK ανακοίνωσε σήμερα επένδυση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, διευκρινίζει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του, την ώρα που οι φαρμακοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν τις πιέσεις του αμερικανού προέδρου, ο οποίος θέλει να τις κάνει να επενδύσουν και να παράγουν στη χώρα του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗΠΑΒΡΕΤΑΝΙΑΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited