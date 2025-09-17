Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Φρικιαστική» η επίθεση Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, λέει το ΥΠΕΞ Καναδά

Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι ολοένα πιο καταστροφική. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει λιμό σε τμήματά της· η ισραηλινή Κυβέρνηση διαψεύδει.

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε χθες Τρίτη τη χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς τη «φρικιαστική».

Η επίθεση «επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση και θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε μέσω X το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. «Η Κυβέρνηση του Ισραήλ οφείλει να τηρεί το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

«Ο Καναδάς στέκει στο πλευρό διεθνών εταίρων του και προτρέπει να υπάρξει άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς περιορισμούς και απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός, που επιχειρούσε για εβδομάδες στα περίχωρα της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θυλάκου, άρχισε να προωθείται προς το κέντρο της το βράδυ της Δευτέρας. Η επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης, που παρουσιάζεται ως το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Αύγουστο.

Χθες, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποφάνθηκε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων εκεί. Το Ισραήλ απέρριψε το πόρισμα, κάνοντας λόγο για «συκοφαντικό παραλήρημα» και κατηγορώντας τα μέλη της για «αντισημιτική προκατάληψη».

