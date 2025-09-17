Βρετανία: Ακτιβιστές ξεδίπλωσαν γιγάντιο πανό με τον Τραμπ και τον Έπσταϊν στο κάστρο του Ουίνδσορ (βίντεο)

Σφοδρές αντιδράσεις σημειώθηκαν εν όψει της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, πριν καν ο ίδιος φτάσει στη χώρα.

Λίγο πριν από την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βρετανία, ακτιβιστές ξεδίπλωσαν ένα τεράστιο πανό με εικόνα του Τραμπ μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν, κατά μήκος της διαδρομής προς το κάστρο του Ουίνδσορ.

Υπενθυμίζεται πως όπως ορίζει το επίσημο πρωτόκολλο, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ θα φιλοξενηθούν εκεί κατά την παραμονή τους στη χώρα.

Η ομάδα διαμαρτυρίας, με το όνομα «Everyone Hates Elon», έχει στο παρελθόν στοχοποιήσει σατιρικά τον Τζέι Ντι Βανς, τον Τζεφ Μπέζος και όπως υποδηλώνει και το όνομά της, τον Έλον Μασκ.

The UK looks very excited for Donald Trump's visit.pic.twitter.com/fjsEPHhojD — Alex Cole (@acnewsitics) September 16, 2025

Μάλιστα, στον λογαριασμό τους στο Instagram, δημοσίευσαν φωτογραφία του πανό γράφοντας χαρακτηριστικά «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΟΥΙΝΔΣΟΡ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ. Ο βρετανικός λαός τον υποδέχθηκε με ΑΥΤΟ το γιγαντιαίο πανό ακριβώς έξω από το κάστρο του Ουίνδσορ, όπου διαμένει μαζί με τον βασιλιά αυτή την εβδομάδα. Το πανό χρηματοδοτήθηκε από 1.770 άτομα. Αυτή η επίσκεψη έχει στόχο να “φτιαχτεί” η εικόνα του Τραμπ, οπότε παρακαλούμε μην αναδημοσιεύσετε αυτή τη φωτογραφία του ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΟΡΤΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΟΦΙΛΟ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τον πρόεδρο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και μέλη της κυβέρνησής του έχουν επανειλημμένα υποσχεθεί την αποχαρακτηρισμένη δημοσιοποίηση των «φακέλων Έπσταϊν» ακόμα και κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Ωστόσο, είναι δύσκολο να πείσει, αφού σε συνέντευξη του 2002 είχε χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «καταπληκτικό τύπο», προσθέτοντας: «Ακούγεται πως του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε μένα, και πολλές από αυτές είναι νεαρής ηλικίας».

Αυτό το απόσπασμα μάλιστα έχει αναρτηθεί από την ίδια ακτιβιστική ομάδα και σε διαφημιστικές πινακίδες σε στάσεις λεωφορείων, ενόψει της επίσκεψης του προέδρου.

Μια από αυτές τις αφίσες εμφανίστηκε σε στάση στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς αναρτήσεων που αναδεικνύουν τη φιλία του Τραμπ με τον Έπσταϊν.

Trump is going to the UK to avoid the Epstein story. Unfortunately, the British public just crowdfunded the WORLD’S BIGGEST PHOTO of Donald with convicted paedophile Jeffrey Epstein.



It is outside Windsor Castle, where Trump is staying with the King this week. pic.twitter.com/7xN9v4wuma — Miss Ally (@MissAlly_01) September 15, 2025

Με πληροφορίες από PEOPLE