Ανησυχία Eurogate CTL για τις επιπτώσεις από την απεργία τωμ εκτελωνιστών

Η Eurogate CTL, διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα σοβαρά προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν τις επόμενες ημέρες σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας, το εμπόριο και την κυπριακή οικονομία, λόγω της επ’ αόριστον απεργίας του Παγκύπριου Συνδέσμου Εκτελωνιστών.

Η απεργία αφορά την επικείμενη εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS). Όπως ενημερώνει η εταιρεία, τα εμπορευματοκιβώτια που είχαν εκτελωνιστεί πριν από την έναρξή της παραδίδονται κανονικά, ενώ συνεχίζεται η παραλαβή φορτίων από τα πλοία που καταφθάνουν στο λιμάνι.

Ωστόσο, η Eurogate CTL προειδοποιεί ότι, εάν η απεργία συνεχιστεί, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το τερματικό να φτάσει σύντομα στη μέγιστη δυνατή χωρητικότητά του και να μην μπορεί να εξυπηρετεί τα πλοία που καταπλέουν στην Κύπρο.

Η εταιρεία απευθύνει έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προσέλθουν άμεσα στο τραπέζι του διαλόγου για εξεύρεση λύσης, ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις στην εμπορική αλυσίδα και την οικονομία.

Τέλος, η Eurogate CTL δηλώνει ότι είναι πλήρως έτοιμη να προχωρήσει, όπως είχε προγραμματιστεί, στην εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών στις 29 Σεπτεμβρίου.