Παίρνουν παράταση οι φορολογικές δηλώσεις - Ποια είναι τα νέα δεδομένα

Χωρίς επιβαρύνσεις μπορούν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου ΤΦ1 για το 2024 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας.

Παράταση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δίνεται από το Τμήμα Φορολογίας για την υποβολή φορολογικών αιτήσεων για το 2024, χωρίς επιβολή προστίμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, κατόπιν συμφωνίας με τον Υπουργό Οικονομικών, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (ΤΦ1) και να καταβάλουν τον φόρο/εισφορές για το φορολογικό έτος 2024 έως τις 15/10/2025 χωρίς επιβολή διοικητικού προστίμου και άλλων χρηματικών επιβαρύνσεων.

Μετά την ως άνω ημερομηνία, κάθε υποβολή ή πληρωμή θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται:

  • Διοικητικό πρόστιμο €100,
  • Πρόσθετος φόρος 5 %,
  • Χρηματική επιβάρυνση 5 %,
  • Τόκοι έως την πλήρη εξόφληση

Αυτούσια η ανακοίνωση ΕΔΩ.

