ΑΚΕΛ: Καταδικάζει την αντίδραση του Προέδρου στο βίντεο και ζητά διερεύνηση

Το ΑΚΕΛ χαρακτήρισε την αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο βίντεο με τα επίμαχα αποσπάσματα «απαράδεκτη και κατώτερη των περιστάσεων», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις και να αναλάβει την ευθύνη για τα ζητήματα που αναδεικνύει το βίντεο, επιχειρεί να συγκαλύψει τα θέματα θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς που φέρεται να καταγράφονται σε αυτό.
Στην ανακοίνωση, το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία είναι «μπροστά σε όλους», καθώς εμφανίζονται τόσο ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου όσο και στενός συνεργάτης του να εκφράζουν τις αναφερόμενες απόψεις στο βίντεο. Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι μετατοπίζει τη συζήτηση από το περιεχόμενο του βίντεο στην προέλευσή του και εκτιμά ότι οι πρακτικές της αφήνουν τη χώρα «εκτεθειμένη και απροστάτευτη».
Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι δεν θα αφήσει το θέμα να κλείσει και θα συνεχίσει τις προσπάθειες «εντός και εκτός Βουλής», με στόχο να αποκαλυφθούν «τα αποστήματα της διαφθοράς» και να τερματιστούν οι μηχανισμοί που τα συντηρούν. Παράλληλα, το κόμμα αναφέρει ότι έχει καλέσει τον Γενικό Εισαγγελέα, την Αρχή κατά της Διαφθοράς και τις διωκτικές αρχές να ενεργήσουν «αμερόληπτα, αντικειμενικά και γρήγορα», σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους.
Στην ίδια ανακοίνωση, το ΑΚΕΛ υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την κατάργηση του Ταμείου που διαχειρίζεται η σύζυγος του Προέδρου και έχει εγγράψει το θέμα προς συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής.
