Λευκωσία: Συνελήφθη 32χρονος για υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου

Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί το όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο – Διενεργούνται έρευνες από την Αστυνομία

Στη σύλληψη ενός 32χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λευκωσία, στο πλαίσιο των ερευνών για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κλοπή του οχήματος είχε καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, λήφθηκε πληροφορία ότι το αυτοκίνητο οδηγείτο από συγκεκριμένο άτομο, οδηγώντας την Αστυνομία σε περαιτέρω ενέργειες.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εντόπισαν χθες το όχημα να κινείται σε δρόμο της Λευκωσίας. Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν ο 32χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η υπόθεση διερευνάται από τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού.

