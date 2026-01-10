Τρόοδος: Τρέχουν όλοι να προλάβουν τα χιόνια

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στη Λευκωσία για οδήγηση κλεμμένων μοτοσικλετών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι 15χρονος και 16χρονος εντοπίστηκαν να οδηγούν επικίνδυνα σκούτερ που είχαν δηλωθεί ως κλοπιμαία – Συνεχίζονται οι εξετάσεις από την Αστυνομία

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 16 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λευκωσία, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν παράνομα δύο μοτοσικλέτες που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένες, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, γύρω στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, εντόπισαν δύο πρόσωπα να οδηγούν επικίνδυνα μοτοσικλέτες τύπου σκούτερ σε δρόμο της πρωτεύουσας. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο μοτοσικλέτες, χωρητικότητας 150 και 125 κυβικών εκατοστών αντίστοιχα, είχαν προηγουμένως καταγγελθεί ως κλοπιμαίες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δύο οδηγοί ανακόπηκαν για έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ανήλικους, ηλικίας 15 και 16 ετών. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και μεταφέρθηκαν στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας.

Όπως σημειώνει η Αστυνομία, στον σταθμό κλήθηκαν και προσήλθαν οι κηδεμόνες των ανηλίκων. Αργότερα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, προκειμένου να κλητευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για συνέχιση των αστυνομικών εξετάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κλοπής των μοτοσικλετών, η Αστυνομία αναφέρει ότι η πρώτη κλάπηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 7 και 8 Ιανουαρίου από ανοικτό χώρο στάθμευσης στον Στρόβολο, ενώ η δεύτερη κλάπηκε στις 8 Ιανουαρίου από τον χώρο στάθμευσης στην κατοικία του ιδιοκτήτη της, στη Λευκωσία.

Τις δύο υποθέσεις διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝΕΟΙΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα