Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στη Λευκωσία για οδήγηση κλεμμένων μοτοσικλετών

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 16 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λευκωσία, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν παράνομα δύο μοτοσικλέτες που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένες, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, γύρω στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, εντόπισαν δύο πρόσωπα να οδηγούν επικίνδυνα μοτοσικλέτες τύπου σκούτερ σε δρόμο της πρωτεύουσας. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο μοτοσικλέτες, χωρητικότητας 150 και 125 κυβικών εκατοστών αντίστοιχα, είχαν προηγουμένως καταγγελθεί ως κλοπιμαίες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δύο οδηγοί ανακόπηκαν για έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ανήλικους, ηλικίας 15 και 16 ετών. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και μεταφέρθηκαν στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας.

Όπως σημειώνει η Αστυνομία, στον σταθμό κλήθηκαν και προσήλθαν οι κηδεμόνες των ανηλίκων. Αργότερα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, προκειμένου να κλητευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για συνέχιση των αστυνομικών εξετάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κλοπής των μοτοσικλετών, η Αστυνομία αναφέρει ότι η πρώτη κλάπηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 7 και 8 Ιανουαρίου από ανοικτό χώρο στάθμευσης στον Στρόβολο, ενώ η δεύτερη κλάπηκε στις 8 Ιανουαρίου από τον χώρο στάθμευσης στην κατοικία του ιδιοκτήτη της, στη Λευκωσία.

Τις δύο υποθέσεις διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας.