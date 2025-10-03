Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τρύπα Βασιλικού: Ίσως φτάσει τα €400 εκατ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Στο βασικό σενάριο το χρηματοδοτικό κενό του έργου ανέρχεται σε €179,1 εκατ. Σε αυτό το ποσό πρέπει πλέον να προστεθούν και τα €100 εκατ. της χαμένης ευρωπαϊκής χορηγίας, ανεβάζοντας έτσι την απώλεια στα €279 εκατ.

Το έργο της υποδοχής φυσικού αερίου στο Βασιλικό αναδεικνύεται πλέον ως ένα έργο όχι απλά πολυσύνθετο ως προς την επανεκκίνηση και την ολοκλήρωσή του, αλλά και δυνητικά ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τα δημόσια οικονομικά, λόγω καθυστερήσεων, νομικών εκκρεμοτήτων και αβεβαιοτήτων στη χρηματοδότηση. Η Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος παραδόθηκε χθες επίσημα στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών στην πρόεδρο του Σώματος, Αννίτα Δημητρίου, εκτιμά την πιθανή ζημιά πέραν των 400 εκατ. ευρώ! Μέρος των κινδύνων, όπως καταγράφονται στο business plan του έργου που ετοίμασε η KPMG...

