Ενημερωτική εκστρατεία ΑΣΠiS για αντιμετώπιση διαφόρων τύπων ηλεκτρονικής απάτης

Στην ενδυνάμωση της ψηφιακής ετοιμότητας των πολιτών εστιάζει φέτος η εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης ΑΣΠiS που υλοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με πρωτοβουλία του Γραφείου Επιτρόπου Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Αστυνομίας και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σε ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου αναφέρει ότι η κοινή προσπάθεια του Γραφείου Επιτρόπου Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Αστυνομίας και του Συνδέσμου στοχεύει όχι μόνο στην ενημέρωση, αλλά και στην καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας στις ψηφιακές συναλλαγές και προσθέτει ότι η ΑΣΠiS φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των περιστατικών απάτης.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, η εκστρατεία επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των πολιτών από διαδικτυακή απάτη, κυβερνοεγκληματικότητα και μορφές οικονομικής εξαπάτησης που εξελίσσονται με αυξανόμενη ταχύτητα.

«Η εκστρατεία ΑΣΠiS εστιάζει φέτος στην ενδυνάμωση της ψηφιακής ετοιμότητας των πολιτών, καλώντας τους να είναι Οργανωμένοι στη διαχείριση των ψηφιακών τους συναλλαγών και φύλαξης κωδικών και συνθηματικών, ενήμεροι για τα συχνότερα μοτίβα και μεθόδους απάτης και τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται, υποψιασμένοι απέναντι σε μηνύματα, email ή τηλεφωνήματα που ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα και ψύχραιμοι απέναντι σε μηνύματα που αναφέρουν 'τεχνικά προβλήματα', 'επείγουσα ανάγκη επιβεβαίωσης στοιχείων' ή 'κίνδυνο απενεργοποίησης λογαριασμού', αποφεύγοντας να πατήσουν σε ύποπτους συνδέσμους, προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι η φετινή εκστρατεία θα προβάλλεται σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ενημερωτικές ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή διάχυση του μηνύματος προς όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλους τους τύπους χρηστών.

Όπως σημειώνεται, η εκστρατεία διεξάγεται στοχευμένα κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, περίοδο κατά την οποία οι αγορές και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξάνονται και κορυφώνονται λόγω της εμπορικής κίνησης ενόψει των Χριστουγέννων.

Προστίθεται ότι η χρονική αυτή συγκυρία χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα, προσφορές, συχνή χρήση καρτών και μεγάλες ροές online πληρωμών – συνθήκες που δυστυχώς αξιοποιούν και οι επιτήδειοι για να παγιδεύσουν ανυποψίαστους πολίτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ