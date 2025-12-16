Η στιγμή που αστυνομικός εξουδετερώνει τρομοκράτη στο Σίδνεϊ - Τον πυροβόλησε από τα 30 μέτρα

Έμπειρος ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας ταυτοποιήθηκε ως ο αστυνομικός που εξουδετέρωσε έναν από τους φερόμενους τρομοκράτες στην επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ.

Ο αστυνομικός, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, έχει περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια του μακελειού στη δημοφιλή παραλία της Αυστραλίας, φέρεται να κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο και να πυροβόλησε θανάσιμα τον 50χρονο Sajid Akram, από απόσταση άνω των 30 μέτρων, σε μια βολή που αστυνομικές πηγές χαρακτήρισαν στην Daily Telegraph ως «μια βολή που συμβαίνει μια φορά στη ζωή».

Τοπικά Μέσα ανέφεραν ότι αρκετοί από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο ήταν χαμηλότερα ιεραρχικά και σάστισαν μπροστά στη σφαγή. Ο έμπειρος ντετέκτιβ ωστόσο, όπως προκύπτει και από βίντεο, ενήργησε ψύχραιμα, ρισκάροντας ακόμα και να εκτεθεί για να ανοίξει πυρ.

Τα βίντεο με τον αστυνομικό να πυροβολεί τον έναν από τους δράστες

A local Bondi detective has been revealed as the man who shot dead one of the terrorists responsible for the horrific massacre at Bondi on Sunday. Follow live updates: https://t.co/h47iyrPHNi pic.twitter.com/L9dCLKe3ox — The Australian (@australian) December 16, 2025

Synced camera angles of the moment a plainclothes Australian detective hits Bondi Beach terrorist Sajid Akram with a handgun while taking cover behind a tree. pic.twitter.com/Xxp9h1PU6q — Diver 41 (Expose Them) (@ExposeDarkDeeds) December 16, 2025

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο 43χρονος Ahmed el Ahmed από τη Συρία, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος αιφνιδίασε και αφόπλισε τον έναν από τους τρομοκράτες, πριν δεχθεί πυρά από τον δεύτερο ύποπτο. Τον Sajid Akram σκότωσε ο ντετέκτιβ λίγο αργότερα.

Δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυρά που δέχθηκαν στο περιπολικό τους, ενώ ένας ακόμα τραυματίστηκε ελαφρά. Ο 24χρονος Naveed Akram, γιος του Sajid Akram, πυροβολήθηκε επίσης από την αστυνομία και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Συνολικά, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 40 τραυματίστηκαν. Το νεότερο θύμα ήταν η 10χρονη Matilda, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Alex Kleytman, επιζών του Ολοκαυτώματος, που έχασε τη ζωή του προστατεύοντας τη σύζυγό του. Έξι από τους τραυματίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι τέσσερις είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Συνολικά 25 θύματα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία γύρω από το Σίδνεϊ. Η επίθεση θεωρείται η φονικότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια.

Πηγή: iefimerida.gr