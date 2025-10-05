Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ τα περί νέων απαιτήσεων - Τι αναφέρει για την ένσταση στην ΡΑΕΚ

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας Philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία «άμεση διεκδίκηση» των 82 εκατ. ευρώ όπως αναφέρεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διαχειριστή, ο ΑΔΜΗΕ «αναγνωρίζει και διεκδικεί μόνο την πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ» που έχει συμφωνηθεί, ενώ χαρακτηρίζει την πληροφορία για άμεση απαίτηση 82 εκατ. «αυθαίρετη και αδιασταύρωτη».

Ένσταση στη ΡΑΕΚ για το ύψος της δαπάνης

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, έχει ασκήσει ένσταση, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, στην απόφαση της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, η οποία αναγνώριζε ως συνολική δαπάνη για το έργο Great Sea Interconnector μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 302 εκατ. ευρώ που αποτελούν τις βεβαιωμένες μέχρι σήμερα επενδυτικές δαπάνες (εκ των οποίων 251 εκατ. ευρώ αφορούν το καλώδιο).

«Διεκδικούμε την αναγνώριση των πραγματικών δαπανών»

Ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει ότι το ποσό των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 αναγνωρίζεται ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, ωστόσο διεκδικεί από τη ΡΑΕΚ την αναγνώριση του συνόλου των μέχρι σήμερα δαπανών, ακόμη και εάν η ανάκτησή τους γίνει μετά την ηλέκτριση του έργου.

«Με την ένσταση προσκομίσαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη», υπογραμμίζει η εταιρεία.