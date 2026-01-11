Υπό οκταήμερη κράτηση δύο πρόσωπα για κλοπή χρημάτων από περίπτερο στη Λευκωσία

Υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών τέθηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 32 και 31 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού από περίπτερο στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, το σχετικό διάταγμα προσωποκράτησης εκδόθηκε σήμερα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, κατόπιν αιτήματος των ανακριτικών Αρχών. Οι δύο ύποπτοι είχαν αρχικά εντοπιστεί από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας να οδηγούν κλοπιμαία αυτοκίνητα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, μετά από συντονισμένες ενέργειες, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο το διάστημα 18–19 Δεκεμβρίου. Ο 32χρονος οδηγός συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Ακολούθως, το Σάββατο, οι Αρχές εντόπισαν δεύτερο όχημα, το οποίο είχε κλαπεί το διάστημα 20–21 Δεκεμβρίου, να οδηγείται επίσης στη Λευκωσία. Ο 31χρονος οδηγός του συνελήφθη για παράνομη κατοχή περιουσίας, ενώ στο όχημα εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και μικρή ποσότητα κάνναβης. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη και για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών και διαρρηκτικών εργαλείων.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και 23χρονη, η οποία συνελήφθη για κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων. Η νεαρή κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερη για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Παράλληλα, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, που εκδόθηκαν μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού από περίπτερο, η οποία διαπράχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου Νήσου, ο οποίος χειρίζεται και τις υποθέσεις κλοπής των δύο αυτοκινήτων.