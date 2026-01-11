Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Υπό οκταήμερη κράτηση δύο πρόσωπα για κλοπή χρημάτων από περίπτερο στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εντοπίστηκαν να οδηγούν κλοπιμαία οχήματα - Στο μικροσκόπιο και δύο υποθέσεις κλοπής αυτοκινήτων

Υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών τέθηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 32 και 31 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού από περίπτερο στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, το σχετικό διάταγμα προσωποκράτησης εκδόθηκε σήμερα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, κατόπιν αιτήματος των ανακριτικών Αρχών. Οι δύο ύποπτοι είχαν αρχικά εντοπιστεί από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας να οδηγούν κλοπιμαία αυτοκίνητα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, μετά από συντονισμένες ενέργειες, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο το διάστημα 18–19 Δεκεμβρίου. Ο 32χρονος οδηγός συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Ακολούθως, το Σάββατο, οι Αρχές εντόπισαν δεύτερο όχημα, το οποίο είχε κλαπεί το διάστημα 20–21 Δεκεμβρίου, να οδηγείται επίσης στη Λευκωσία. Ο 31χρονος οδηγός του συνελήφθη για παράνομη κατοχή περιουσίας, ενώ στο όχημα εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και μικρή ποσότητα κάνναβης. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη και για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών και διαρρηκτικών εργαλείων.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και 23χρονη, η οποία συνελήφθη για κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων. Η νεαρή κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερη για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Παράλληλα, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, που εκδόθηκαν μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού από περίπτερο, η οποία διαπράχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου Νήσου, ο οποίος χειρίζεται και τις υποθέσεις κλοπής των δύο αυτοκινήτων.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑκλοπήκλοπή οχήματοςΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα