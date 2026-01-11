Κόμπος και Ρούμπιο σε τηλεφωνική επαφή για διατλαντική συνεργασία και περιφερειακά θέματα

Μια τηλεφωνική επικοινωνία που «βλέπει στο μέλλον» είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με επίκεντρο την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία της για τις διατλαντικές σχέσεις.

Στη συνομιλία, που χαρακτηρίστηκε από «ισχυρή δέσμευση» για ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας υποστήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας, συζητήθηκαν η στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου–ΗΠΑ, η περιφερειακή συνεργασία, οι εξελίξεις στη Συρία και το Ιράν, οι προσπάθειες για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Λευκωσία επιδιώκει να προωθήσει περαιτέρω τον ρόλο της στο διεθνές στερέωμα στο πλαίσιο της επικείμενης προεδρίας της στην ΕΕ.