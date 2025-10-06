Περισσότερα κονδύλια για εξοπλισμούς: Την επόμενη τριετία θα διατεθούν €532 εκατ. για την αγορά οπλικών συστημάτων (πίνακας)

Σημαντική αύξηση των κονδυλίων που προορίζονται για την αγορά σύγχρονων και «έξυπνων» οπλικών συστημάτων καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Γεγονός που επιβεβαιώνεται από το σχετικό γράφημα που δημοσιεύουμε, σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες αμυντικής θωράκισης από το 2023 και εντεύθεν ξεπέρασαν τα €170 εκατ. ετησίως.

Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, που κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή για ψήφιση, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €176,8 εκατ. Η ανάλυση των δαπανών καταγράφεται σε απόρρητο έγγραφο το οποίο θα κατατεθεί, προσεχώς, από το Υπουργείο Άμυνας ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής για ενημέρωση και έγκριση σε συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για το έτος 2026 αναφέρεται, επίσης, ότι για το έτος 2027 οι δαπάνες για την αμυντική θωράκιση θα αυξηθούν στα €180 εκατ. και για το έτος 2028 στα €175 εκατ. με ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεώρησής τους προς τα πάνω. «Το Υπουργείο Άμυνας προχωρεί με σταθερά βήματα στην εκτέλεση του εξοπλιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ΕΦ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό της αμυντικής θωράκισης στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων χρόνων, πάντα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους», δήλωσε στον «Π» αρμόδια πηγή.

Οι εξοπλισμοί

Με τα €176,8 εκατ. που θα έχει η ΕΦ στη διάθεσή της, το 2026, θα προχωρήσει στην υλοποίηση υφιστάμενων αλλά και νέων συμβάσεων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του στρατού με σύγχρονα μέσα, εξοπλισμό και δυνατότητες για να αποτελεί αξιόπιστη, αποτρεπτική και αμυντική δύναμη. Πλέον, προμηθευόμαστε εξοπλιστικά προγράμματα από το Ισραήλ, από χώρες της Ευρώπης και σύντομα από τις ΗΠΑ. Εντός του νέου έτους, θα παραληφθούν και τα άλλα τρία ελαφρά επιθετικά ελικόπτερα H145Μ της εταιρείας Airbus Helicopters. Ο συγκεκριμένος τύπος μαχητικού ελικοπτέρου χρησιμοποιείται, ήδη, από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, της Ουγγαρίας, της Γερμανίας, της Σερβίας κ.ά. Τα νέα γαλλικά ελικόπτερα θα καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε με την πώληση των ρωσικών μαχητικών ελικοπτέρων MI-35P στη Σερβία καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορούσε να τα συντηρήσει λόγω του εμπάργκο που επιβλήθηκε στη Ρωσία από την ΕΕ. Η Σερβία αγόρασε από την Κυπριακή Δημοκρατία τα 11 Mi-35P για να τα αναβαθμίσει. Οι υπογραφές για την αγορά των έξι γαλλικών μαχητικών ελικοπτέρων έπεσαν τον Ιούνιο του 2022 στο Υπουργείο Άμυνας έναντι του ποσού των €140 εκατ. περίπου.

Ο σχεδιασμός

Από το Υπουργείο Άμυνας μάς επισημάνθηκαν τα εξής όσον αφορά την προμήθεια οπλικών συστημάτων:

Εκπονήθηκε μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πλάνο εξοπλισμών το οποίο εδράζεται στην καθολική απαίτηση για συνετή και αποδοτική κατανομή των κονδυλίων.

Αξιοποίηση στον μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων των υφιστάμενων οπλικών συστημάτων σε συνδυασμό με την προμήθεια τεχνολογικά προηγμένων μέσων που βελτιώνουν την αποτρεπτική ικανότητα της ΕΦ.

Αξιοποιείται στο έπακρον η τεχνολογία με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ΕΦ, με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση προσωπικού.

Αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΕΦ που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναβάθμιση των υποδομών. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί και της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Αμυντική διπλωματία

Πέρα από τη σταδιακή επιχειρησιακή αναβάθμιση της ΕΦ με την αγορά νέων υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων, η θωράκιση της πατρίδας μας επιτυγχάνεται και με παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της αμυντικής διπλωματίας, που είναι εξίσου σημαντική.

Τα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών εργάζονται μεθοδικά για να αναβαθμίσουν τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με ισχυρούς παίκτες εντός της ΕΕ και με τις ΗΠΑ καθώς και για να ισχυροποιήσουν συμμαχίες που εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα κόντρα στην απαράδεκτη, επιθετική και προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας που θέτει σε κίνδυνο και υπονομεύει την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας.

Τα τελευταία χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διευρύνει το πολιτικό της εκτόπισμα και ενίσχυσε τη διαπραγματευτική της ισχύ διεθνώς εξαιτίας, ακριβώς, αυτών των συμμαχιών. Οι ΗΠΑ μέσω των αμυντικών συνεργασιών, τόσο με την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και με την Ελλάδα, διευρύνουν την παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο, επιδεικνύοντας, παράλληλα, ενεργειακό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, το όφελος των συνεργασιών σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας με ξένες χώρες είναι πολύ σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν ουσιαστικό μέρος της πολιτικής για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Πρόσθετα, αυτές οι συνεργασίες καθίστανται εξαιρετικά επωφελείς για την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της ΕΦ με τη συμμετοχή σε πολυεθνικές ασκήσεις, τόσο στη σχεδίαση όσο και στην εκτέλεσή τους.

Ειδικότερα, η ενίσχυση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα κράτη κινείται σε τρεις άξονες:

1 Προώθηση περιφερειακών συνεργασιών. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέπτυξε διμερείς συνεργασίες στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας με ευρωπαϊκές χώρες όπως την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία κ.ο.κ. Επίσης, η Δημοκρατία διεύρυνε τις συνεργασίες της με περιφερειακές χώρες όπως το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, τον Λίβανο, καθώς και με άλλες σημαντικές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και τη Σλοβενία. Συνεργασίες έχουν, επίσης, αναπτυχθεί με την Αρμενία και τη Σερβία στην οποίαν πωλήσαμε με βάση διακρατική συμφωνία τα 11 επιθετικά ρωσικά ελικόπτερα Mi-35P.

2 Αναβάθμιση των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια ενδυναμώθηκε σημαντικά η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών και υλοποιήθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας. Η ΕΦ προχώρησε ήδη σε αγορά μη φονικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ όπως είναι διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης και ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Πρόσθετα, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση κοινές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, στελέχη της ΕΦ συμμετέχουν σε στρατιωτικά ιδρύματα και ακαδημίες των ΗΠΑ μέσω του Προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Κατάρτισης, ενώ σε επίπεδο υπουργών θεσμοθετήθηκε ο ετήσιος διάλογος ασφάλειας.

Αποτελεί σημαντική επιτυχία η απόφαση για ένταξη της ΕΦ στο πρόγραμμα SPP (State Partnership Program) που αφορά τη συνεργασία της με την Εθνοφρουρά της Πολιτείας Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

Ο Χαράλαμπος Πετρίδης έγινε ο πρώτος υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας που επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και πέρασε το κατώφλι του Πενταγώνου όπου είχε συναντήσεις με αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και με στρατιωτικούς.

3 Ενιαία Αμυντική Πολιτική. Στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της EE το Υπουργείο Άμυνας διαθέτει στρατιωτική αντιπροσωπεία τεσσάρων ατομών για τη στελέχωση της Στρατιωτικής Επιτροπής, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτόν ενεργά στα κέντρα λήψεως αποφάσεων που άπτονται στρατιωτικών και όχι μόνο θεμάτων.

Το Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει, επίσης, με επτά αξιωματικούς σε θέσεις στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως στο Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ), στο Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC) και στη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC). Η Δημοκρατία διατηρεί παρουσία σε δυο επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ και συμμετέχει σε εννέα προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO).

Σχετικές με την εξωστρέφεια, τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας και την προβολή της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι και οι δράσεις που αφορούν στην Έρευνα και Διάσωση. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταστεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα σύγχρονα κέντρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.