€6,5 εκατ. για τους συμβούλους των αξιωματούχων

Ποσό που ανέρχεται στα €6,5 εκατ. περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 για την κάλυψη της μισθοδοσίας των συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, της προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, των υπουργών και υφυπουργών, καθώς και των βουλευτών και των κομμάτων.

Ειδικότερα, στον προϋπολογισμό της Προεδρίας για το 2026, προβλέπεται κονδύλι ύψους €250.000, το οποίο θα καλύψει την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, της υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική και του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, το συγκεκριμένο κονδύλι είχε φτάσει μέχρι και τις €425.000. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αντί να προσλαμβάνει μεγάλο αριθμό συμβούλων, επιλέγει τη μέθοδο της απόσπασης υπαλλήλων από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σήμερα υπηρετούν με απόσπαση στο Προεδρικό λειτουργοί που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τη ΔΕΦΑ, το ΡΙΚ, το ΤΕΠΑΚ, την ΑΤΗΚ και τον ΚΟΑΠ.

Οι υπουργοί-υφυπουργοί

Για την κάλυψη της αμοιβής των συμβούλων-συνεργατών των υπουργών και των υφυπουργών, ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2026 προβλέπει συνολικό κονδύλι ύψους €1 εκατ. περίπου. Ο κάθε υπουργός και υφυπουργός, στον δικό του προϋπολογισμό, έχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι για συμβούλους που δεν πρέπει να ξεπεράσει. Το εν λόγω κονδύλι δεν είναι το ίδιο για όλους. Με βάση αυτό το κονδύλι που έχουν στη διάθεσή τους, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί μπορούν να προσλάβουν όσους συμβούλους επιθυμούν και να κατανέμουν το κονδύλι τους ανάλογα. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις στις αμοιβές των συμβούλων των υπουργών και των υφυπουργών. Υπάρχουν περιπτώσεις συμβούλων που αμείβονται σχεδόν με τα διπλάσια χρήματα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, παρ' όλο που όλοι τους έχουν τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις με βάση το συμβόλαιο που υπογράφουν. Δεν έχουν, όμως, τα ίδια προσόντα.

Την αμοιβή των συμβούλων, το πότε θα λάβουν αύξηση και πόσα, το αποφασίζουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που είναι οι εργοδότες τους και υπογράφουν τη σύμβαση εργοδότησής τους. Επαφίεται, λοιπόν, στους ίδιους τους αξιωματούχους να διαχειριστούν, όπως οι ίδιοι κρίνουν, το σχετικό κονδύλι που έχουν στη διάθεσή τους. Συνεπώς, ορισμένοι υπουργοί-υφυπουργοί μπορούν να επιλέξουν να προσλάβουν μόνο έναν σύμβουλο, ενώ κάποιοι άλλοι δυο, τρεις κ.ο.κ.

Συγκεκριμένα, για το έτος 2026 όλοι οι υφυπουργοί και υπουργοί έχουν στη διάθεσή τους κονδύλι ύψους €62.000 για την πρόσληψη συμβούλων. Εξαίρεση αποτελούν ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, όπου στον προϋπολογισμό του υπουργείου του προβλέπεται ποσό ύψους €60.000, και ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος έχει στη διάθεσή του κονδύλι ύψους €65.000.

Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €37.000 για να προσλάβει συμβούλους και η υφυπουργός παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά.

Οι αμοιβές των συμβούλων της κυβέρνησης

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, η Προεδρία υποχρεούται να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της τον ονομαστικό κατάλογο των συμβούλων-συνεργατών που προσλαμβάνονται με συμβόλαια από τον Πρόεδρο, τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Ο κατάλογος αυτός αναθεωρείται κατά διαστήματα, καθώς προσλαμβάνονται νέοι σύμβουλοι, άλλοι αποχωρούν ή γίνονται αναθεωρήσεις μισθών. Στον εν λόγω κατάλογο, πέραν του ονοματεπωνύμου των συμβούλων, αναγράφονται το όνομα του αξιωματούχου που τους προσέλαβε, οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές τους, η διάρκεια της σύμβασης και οι ακαδημαϊκοί τους τίτλοι. Με βάση, λοιπόν, τον συγκεκριμένο κατάλογο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι υπουργοί-υφυπουργοί εργοδοτούν συμβούλους ως ακολούθως:

- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διαθέτει έξι συμβούλους. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές τους κυμαίνονται από €1.600 μέχρι €2.670 τον μήνα. Ο μισθός των €1.600 καταβάλλεται σε απόστρατο ταξίαρχο που προσέλαβε τον περασμένο μήνα ο Πρόεδρος. Στον καθορισμό του μισθού του λήφθηκε υπόψη και το γεγονός ότι λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο, η οποία υπερβαίνει τις €3.000 μηνιαίως. Το συμβόλαιό του τέθηκε σε ισχύ στις 15/09/2025 και λήγει στις 29/02/2028, με την εκπνοή της θητείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

- Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, εργοδοτεί μια σύμβουλο με ακαθάριστες απολαβές ύψους €5.000 τον μήνα.

- Η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, εργοδοτεί δυο συμβούλους με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.583 τον μήνα.

- Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, εργοδοτεί δυο συμβούλους με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.083 τον μήνα.

- Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, εργοδοτεί δυο συμβούλους με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.583 τον μήνα.

- Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, εργοδοτεί μια σύμβουλο με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.881 τον μήνα.

- Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, εργοδοτεί δυο συμβούλους με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.500 και €2.666 τον μήνα.

- Ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, εργοδοτεί μια σύμβουλο με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.500 τον μήνα. Δεύτερη σύμβουλος, με τον ίδιο μισθό, παραιτήθηκε στις 26/05/2025.

- Ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, εργοδοτεί δυο συμβούλους με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.500 τον μήνα.

- Ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, εργοδοτεί δυο συμβούλους με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.583 τον μήνα. Το συμβόλαιο τρίτης συμβούλου, με τον ίδιο μισθό, έληξε στις 31/12/2024.

- Ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, εργοδοτεί μια σύμβουλο με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.583 τον μήνα. Το συμβόλαιο δεύτερης συμβούλου, με τις ίδιες απολαβές, τερματίστηκε στις 30/06/2024.

- Ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, εργοδοτεί δυο συμβούλους με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.800 και €2.366 τον μήνα.

- Η υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, εργοδοτεί δυο συμβούλους με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.100 και €2.350 τον μήνα.

- Η υφυπουργός Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, εργοδοτεί μια σύμβουλο με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.083 τον μήνα. Το συμβόλαιο της δεύτερης συμβούλου, με τον ίδιο μισθό, έληξε στις 07/05/2025.

- Η υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, εργοδοτεί δυο συμβούλους με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.800 και €2.350 τον μήνα.

- Ο υφυπουργός Έρευνας, Νικόδημος Δαμιανού, εργοδοτούσε έναν σύμβουλο μέχρι τις 11/06/2025 με ακαθάριστες απολαβές ύψους €4.583 τον μήνα.

- Ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, εργοδοτούσε έναν σύμβουλο μέχρι τις 28/02/2025 με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.583 τον μήνα.

- Ο υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Α. Ιωαννίδης, εργοδοτεί έναν σύμβουλο με ακαθάριστες απολαβές ύψους €5.166 τον μήνα.

- Η υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, εργοδοτεί έναν σύμβουλο με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.604 τον μήνα.

- Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, εργοδοτεί έναν σύμβουλο με ακαθάριστες απολαβές ύψους €2.604 τον μήνα.

Τρεις σύμβουλοι για την Αννίτα

Κονδύλι για συμβούλους διαθέτει και ο/η εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής. Από το 2020, μετά από νομοθετική ρύθμιση, η Βουλή καταρτίζει τον δικό της προϋπολογισμό, κατανέμοντας κατά το δοκούν τα κονδύλια που εξασφαλίζει από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο καταρτισμός του προϋπολογισμού της Βουλής για το έτος 2026 αλλά, όπως μας λέχθηκε, το κονδύλι για την πρόσληψη συμβούλων για την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη, δηλαδή γύρω στις €250.000.

Σήμερα η κ. Δημητρίου εργοδοτεί τρεις συμβούλους, με ετήσιο κόστος €136.500. Οι ακαθάριστες απολαβές τους ανέρχονται σε €4.710, €4.500 και €2.165 μηνιαίως.

Συνεργάτες βουλευτών-κομμάτων

Στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2026 περιλαμβάνεται κονδύλι περίπου €5 εκατ. για την κάλυψη της αντιμισθίας των 101 κοινοβουλευτικών συνεργατών. Οι 56 εργάζονται για βουλευτές, τρεις για τους αντιπροσώπους των θρησκευτικών ομάδων (Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών) και οι υπόλοιποι για τα κόμματα. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συμβούλους, ο μισθός τους καθορίζεται βάσει μισθολογικών κλιμάκων (Α8 έως Α10).

Δηλώνονται ως αυτοεργοδοτούμενοι

Οι σύμβουλοι-συνεργάτες των Προέδρων της Δημοκρατίας και της Βουλής, των υπουργών και των υφυπουργών θεωρούνται αυτοεργοδοτούμενοι. Είναι υποχρεωμένοι, συνεπώς, να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδοντας τιμολόγιο. Στα συμβόλαια που υπογράφουν με τους αξιωματούχους-εργοδότες τους, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο μισθός, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους έναντι της Δημοκρατίας.