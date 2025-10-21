Πριν τις κάλπες των βουλευτικών εκλογών, γεμίζουν τα κομματικά ταμεία

Με την αλλαγή του νέου χρόνου, τα κομματικά ταμεία αναμένεται να γεμίσουν ξανά. Στις αρχές Ιανουαρίου, το λογιστήριο της Βουλής θα προχωρήσει στη διανομή της κρατικής χορηγίας για το έτος 2026, η οποία ανέρχεται συνολικά στα €12,7 εκατ. Από αυτά, τα €6,9 εκατ. θα μοιραστούν στα κοινοβουλευτικά κόμματα και στις οργανώσεις νεολαίας τους, ενώ άλλα €5,6 εκατ. θα διατεθούν για την κάλυψη των μισθών και των ωφελημάτων των 101 κοινοβουλευτικών συνεργατών που προσέλαβαν τα κόμματα και οι βουλευτές στη Βουλή.

Η καταβολή της κρατικής χορηγίας θα πραγματοποιηθεί σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τα κοινοβουλευτικά κόμματα προετοιμάζονται για τις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου και θα χρειαστούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους για την οργάνωση προεκλογικών συγκεντρώσεων και εκστρατειών. Οι εκλογές αυτές θεωρούνται κομβικής σημασίας, λόγω της ίδρυσης νέων κομμάτων που απειλούν να συρρικνώσουν τα ποσοστά των δύο μεγάλων πολιτικών σχηματισμών, του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, ενώ την ίδια στιγμή μικρότερα κόμματα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πλήρως από τον κομματικό χάρτη.

Η κρατική χορηγία

Η κρατική χορηγία των €12,7 εκατ. θα διανεμηθεί ως ακολούθως:

1 Ποσό €6,6 εκατ. θα μοιραστεί στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Το 15% του ποσού θα καταβληθεί ισόποσα, ενώ το υπόλοιπο 85% θα διανεμηθεί κατ’ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν τα κόμματα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, τον Μάιο του 2021.

Συγκεκριμένα, τα κόμματα θα λάβουν, στρογγυλοποιημένα, τα εξής ποσά ως κρατική χορηγία για το έτος 2026:

ΔΗΣΥ - €1.980.000

ΑΚΕΛ - €1.620.000

ΔΗΚΟ - €890.000

ΕΛΑΜ - €591.000

ΕΔΕΚ - €587.000

ΔΗΠΑ - €546.000

Κίνημα Οικολόγων - €434.000.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν, το αργότερο εντός 10 μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, στον πρόεδρο της Βουλής ελεγμένους λογαριασμούς αναφορικά με το ποσό της καταβληθείσας σε αυτά κρατικής χρηματοδότησης.

2 Ποσό ύψους €300.000 θα παραχωρηθεί στις οργανώσεις νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων ως ακολούθως: από €9.000 θα λάβει η κάθε οργάνωση νεολαίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διανεμηθεί με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που έλαβαν τα κόμματά τους στις βουλευτικές εκλογές του 2021.

3 Ποσό ύψους €50.000 θα καταβληθεί για την κάλυψη των συνεισφορών των κοινοβουλευτικών κομμάτων στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4 Ποσό ύψους €100.000 θα καταβληθεί στα κοινοβουλευτικά κόμματα για σκοπούς διαφώτισης. Δηλαδή, για να πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του 2026 διάφορες δράσεις στο εξωτερικό με στόχο την προβολή των επίσημων θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας επί των διαφόρων πτυχών του Κυπριακού, καθώς και των πολλαπλών προβλημάτων που η τουρκική κατοχή εξακολουθεί να προκαλεί στον προσφυγικό κόσμο. Πρόκειται για ποσό ευτελές σε σχέση με τα σχεδόν €13 εκατ. που το κράτος μοιράζει κάθε χρόνο στα κόμματα ως κρατική χορηγία. Ωστόσο, από τη στιγμή που πρόκειται για δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να ελέγχεται και να δικαιολογείται ακόμη και το τελευταίο σεντ του ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, τα κόμματα δεν υπέχουν καμίας υποχρέωσης να προσκομίζουν αποδείξεις για το πώς αξιοποιούν τα χρήματα από το συγκεκριμένο κονδύλι.

Το κονδύλι της διαφώτισης κατανέμεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εξής: ποσό €15.000 μοιράζεται ισόποσα και το υπόλοιπο ποσό, ύψους €85.000, μοιράζεται ανάλογα με τα ποσοστά που έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

5 Ποσό €5,6 εκατ. προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη ετήσια δαπάνη για την εργοδότηση των 101 κοινοβουλευτικών συνεργατών από τα κόμματα και τους βουλευτές στη Βουλή.

Δέον να σημειωθεί ότι, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, εκκρεμούν δύο προτάσεις νόμου που προβλέπουν την αύξηση, αφενός, του αριθμού των κοινοβουλευτικών συνεργατών από 101, που είναι σήμερα, σε 115 και, αφετέρου, του μισθού των κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες προσλαμβάνονται και παραμένουν καθηλωμένοι στην Κλ.Α8. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κοινοβουλευτικών συνεργατών που εργάζονται στη Βουλή πέραν των 20 χρόνων για λογαριασμό κομμάτων και βουλευτών και παρέμειναν μισθολογικά στην κορυφή της κλίμακας Α8. Με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσαν πρόσφατα τα ίδια τα κόμματα εκτός του ΔΗΚΟ, οι μισθοί των κοινοβουλευτικών συνεργατών των κομμάτων και των βουλευτών κυμαίνονται από €2.042 μεικτά (Κλ. Α8) μέχρι €3.489 μεικτά [Κλ. Α8(12η)]. Την πρόταση νόμου για αυξήσεις στη μισθοδοσία των συνεργατών των κομμάτων και των βουλευτών υπογράφουν οι βουλευτές Χαράλαμπος Θεοπέμπτου – Οικολόγοι, Χρίστος Ορφανίδης – ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας – ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς – ΔΗΚΟ, Μαρίνος Σιζόπουλος – ΕΔΕΚ, Μαρίνος Μουσιούττας – ΔΗΠΑ, Αλεξάνδρα Ατταλίδου – ανεξάρτητη και Ανδρέας Θεμιστοκλέους – ανεξάρτητος.

Η δεύτερη πρόταση νόμου φέρει την υπογραφή της προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου. Εισηγείται όπως κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα έχει δικαίωμα εργοδότησης κοινοβουλευτικών συνεργατών σε αριθμό διπλάσιο του αριθμού των εδρών που έχει εξασφαλίσει στις βουλευτικές εκλογές, ενώ κάθε ανεξάρτητος βουλευτής έχει δικαίωμα εργοδότησης ενός κοινοβουλευτικού συνεργάτη.

Για παράδειγμα, ο ΔΗΣΥ διαθέτει σήμερα 17 βουλευτές. Σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου, ο ΔΗΣΥ θα δικαιούται να εργοδοτήσει 34 κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, το ΑΚΕΛ 30 με 15 βουλευτές κ.ο.κ. Με την ψήφιση της πρότασης νόμου και με βάση τον αριθμό των κοινοβουλευτικών συνεργατών που εργοδοτούνται σήμερα από τα κόμματα και τους βουλευτές, θα δημιουργηθούν 14 νέες θέσεις κοινοβουλευτικών συνεργατών στη Βουλή.

Αναμένουν απόφαση κυβέρνησης για νέο κτήριο!

Στον προϋπολογισμό της Βουλής για το έτος 2026 περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους €20.000 το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί, εφόσον ληφθεί πολιτική απόφαση, για την επικαιροποίηση των εγγράφων με σκοπό την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανέγερση του νέου κτηρίου της Βουλής στον λόφο της ΠΑΣΥΔΥ.

Η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, είχε συναντήσεις στο πρόσφατο παρελθόν με τους υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών, στους οποίους έθεσε το θέμα της ανέγερσης νέου κτηρίου για τη Βουλή, το οποίο κοστολογήθηκε γύρω στα €100 εκατ. Η απόφαση εξαρτάται από την Εκτελεστική Εξουσία που θα βάλει τα χρήματα. Και, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.

Δέον να σημειωθεί ότι το πρόβλημα της ανεπάρκειας των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων της Βουλής συζητείται από το 1994.