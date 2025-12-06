Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δικαστήριο στη Γαλλία επέβαλε «κατ' οίκον περιορισμό» σε γάτα

Στην κηδεμόνα του ζώου επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο.

Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε «κατ’ οίκον περιορισμό» σε γάτα και πρόστιμο στην κηδεμόνα του ύστερα από καταγγελία γείτονα ότι το ζώο περιφερόταν συνεχώς στον κήπο του.

Η γάτα, με το όνομα «Ρεμί», ανήκει στην Ντομινίκ Βαλντές, και σύμφωνα με τον γείτονά της, συχνά πηδούσε μέσα στον κήπο του, άφηνε αποτυπώματα σε υγρό σοβά, έκανε την ανάγκη του πάνω σε πάπλωμα και γενικά προξένησε φθορές.

Η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι ο Ρεμί δεν επιτρέπεται πλέον να βγαίνει εκτός του σπιτιού και επέβαλε στη Βαλντές πρόστιμο €1.250  για αποκατάσταση ζημιών και δικαστικά έξοδα, καθώς και πρόσθετα 30 ευρώ για κάθε μελλοντική παραβίαση της απόφασης.

Η Βαλντές δήλωσε πως μετά την απόφαση ο Ρεμί «έχει πάρει βάρος και έχει γίνει επιθετικός», ενώ κατήγγειλε ότι πλέον δεν μπορεί ούτε καν να τον αφήσει στον δικό της κήπο από φόβο μήπως πηδήξει δίπλα.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις, που προειδοποιούν ότι αν γίνει δεδικασμένο, μπορεί να αποθαρρύνει ανθρώπους από την υιοθεσία γάτας - καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση το φυσικό δικαίωμα των κατοικίδιων να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Η SPA, η γαλλική οργάνωση για την προστασία των ζώων, δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. «Αν αυτό γίνει νομολογία, οι άνθρωποι θα το σκεφτούν δύο φορές για να υιοθετήσουν γάτα», προειδοποίησε ο διευθυντής της, Γκιγιόμ Σαντσέζ.

Ως «απολύτως παράλογη» περιέγραψαν την κατάσταση γείτονες της Βαλντές, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στον καθέναν.

Πηγή: lifo.gr

