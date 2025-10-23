Πέρασε το δικό του ο Γενικός Ελεγκτής - Ψηφίζεται σήμερα η μεταρρύθμιση χωρίς Ελεγκτικό Συμβούλιο

Ενώπιον της σημερινής συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, χωρίς, όμως, να περιλαμβάνεται σ’ αυτό η πρόνοια για ίδρυση Ελεγκτικού Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη πρόνοια αφαιρέθηκε από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά την έντονη αντίδραση του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, ο οποίος κατήγγειλε ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής ότι το Ελεγκτικό Συμβούλιο, όπως προτείνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και θα λειτουργεί ως «big brother» στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Μάταια ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, προσπάθησε να πείσει τους βουλευτές για τις αγνές προθέσεις της κυβέρνησης. Στο τέλος έμεινε μόνος, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να αποδεχθεί την εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής, Νίκου Τορναρίτη, ώστε το μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο να προωθηθεί για ψήφιση χωρίς την πρόνοια για ίδρυση Ελεγκτικού Συμβουλίου.

Τι θα ψηφίσουν σήμερα

Οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν σήμερα το νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και προβλέπει τα εξής:

Καθορισμός προσόντων: Ορίζεται ανώτατο ηθικό επίπεδο και αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση ή πείρα στον οικονομικό, λογιστικό, ελεγκτικό ή άλλον αντίστοιχο τομέα ως απαραίτητα προσόντα για τον διορισμό στη θέση του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή.

Θητεία: Καθορίζεται οκταετής θητεία στα εν λόγω αξιώματα χωρίς δικαίωμα επαναδιορισμού, εκτός εάν οι αξιωματούχοι συμπληρώσουν το 68ο έτος της ηλικίας τους πριν από τη λήξη της θητείας τους, οπότε και αφυπηρετούν.

Κατάργηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας: Διαγράφεται η συνταγματική πρόνοια που αποδίδει στους εν λόγω αξιωματούχους την ιδιότητα των μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων της Δημοκρατίας.

Οικονομική ανεξαρτησία: Θεσπίζεται η οικονομική αυτονόμηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού της από τον Γενικό Ελεγκτή. Ο προϋπολογισμός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα αποτελεί διακριτό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, θα καταχωρίζεται αυτούσιος για το αντίστοιχο οικονομικό έτος και θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μεταβατική διάταξη: Ο νυν Γενικός Ελεγκτής και ο νυν Βοηθός Γενικός Ελεγκτής θα συνεχίσουν να κατέχουν τα αξιώματά τους υπό τους ίδιους όρους διορισμού τους. Δηλαδή, μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους, οπότε και θα αφυπηρετήσουν.

Συμφωνεί ο Γενικός Ελεγκτής

Ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, τόσο ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών όσο και με υπόμνημά του, ημερομηνίας 24/09/2025, εξέφρασε τη συμφωνία του με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν την οικονομική αυτονόμηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι οι πρόνοιες αυτές προάγουν το κράτος δικαίου, ενισχύουν την εν γένει ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ευθυγραμμίζονται με τα Διεθνή Πρότυπα Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων.

Όσον αφορά δε τη θέσπιση οκταετούς θητείας χωρίς δικαίωμα επαναδιορισμού στο αξίωμα του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, ο ίδιος σημείωσε ότι ο αποκλεισμός του ενδεχομένου παραμονής προσώπων σε θεσμικά αξιώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του θεσμού και, συνακόλουθα, ενισχύει την αντικειμενικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Πρόταση νόμου για ασυμβίβαστο

Ενώπιον της σημερινής συνεδρίας της ,ολομέλειας της Βουλής θα τεθεί προς ψήφιση και η πρόταση νόμου του Άντρου Κυπριανού, που κατατέθηκε εκ μέρους του ΑΚΕΛ, η οποία διασφαλίζει την αντικειμενική αμεροληψία στον διορισμό προσώπων στα αξιώματα του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή μέσω της θέσπισης περιορισμών.

Συγκεκριμένα, με την πρόταση νόμου το ΑΚΕΛ εισηγείται να θεσπιστούν περιορισμοί για τα πρόσωπα που δύνανται να αναλάβουν τα αξιώματα αυτά, ώστε:

1 Να μην έχουν υπηρετήσει στο αξίωμα του υπουργού κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα προβεί στον διορισμό τους. Για το ΑΚΕΛ, αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή η περίπτωση των δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι διορίστηκαν από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ενώ ήταν υπουργοί του.

2 Να μην κατέχουν κατά τον χρόνο διορισμού τους την ιδιότητα του βουλευτή ή θέση στην ανώτατη οργανωτική δομή πολιτικού κόμματος.

Σύμφωνα με τον Άντρο Κυπριανού, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των δυο αξιωματούχων από τους πολιτικούς θεσμούς της Δημοκρατίας, μέτρο αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω θεσμών αλλά και για την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια ζωή.