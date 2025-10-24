Ανησυχία συντεχνιών για φόρμουλα υπολογισμού μισθοδοτικού κόστους Δήμων

Οι συντεχνίες ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και ΟΗΟ ΣΕΚ με κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών εκφράζουν δυσαρέσκεια και ανησυχία για τις ερμηνείες, που η Κυβέρνηση "προσπαθεί να επιβάλει" σε σχέση με τον υπολογισμό του 40% στο μισθοδοτικό κόστος των Δήμων.

Στην επιστολή, την οποία απέστειλαν στα ΜΜΕ, αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν ερμηνείες που αλλοιώνουν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της σχετικής Νομοθεσίας, αλλά και της συζήτησης που προηγήθηκε αναφορικά με το τρόπο υπολογισμού του μισθολογικού κόστους των Δήμων σε σχέση με το όριο του 40%.

Υπενθυμίζουν ότι σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί συμβιβαστική ρύθμιση τον Νοέμβριο του 2024 και μετά από διάλογο, υπήρξε συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

"Έχουμε πληροφορηθεί ότι η Κυβέρνηση δεν επιθυμεί την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας για το 2026 και ότι επιδιώκεται ρύθμιση με τρόπο που θα αυξάνει το συνολικό μισθοδοτικό κόστος και κατά συνέπεια αριθμός Δήμων θα ξεπερνά το 40% με όλες τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται αυτό", αναφέρουν.

Θεωρούν ότι πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή της συμφωνίας και για το 2026 "διαφορετικά πρέπει να ισχύσει η σχετική νομοθεσία που προνοεί για συμπερίληψη «των πάσης φύσεως δαπανών» στον προϋπολογισμό των Δήμων για σκοπούς υπολογισμού του μισθολογικού κόστους των Δήμων, σε σχέση με το όριο του 40%".

"Τυχόν εμμονή του κράτους σε μονομερής ερμηνείες των προνοιών του Νόμου είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει αναστάτωση στους Δήμους και αχρείαστες εντάσεις και δυσάρεστες εργασιακές εξελίξεις", αναφέρουν.

