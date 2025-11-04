Έρχονται φρούτα και κρεατικά στο E-Καλάθι – Απαντά στις επικρίσεις το Υπ. Εμπορίου (ηχητικό)

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη μείωση του αριθμού των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα «Ε-Καλάθι», υποστηρίζοντας ότι το εργαλείο δεν προσφέρει πλέον τα οφέλη που είχαν αρχικά υποσχεθεί.

«Τον Ιούλιο μια υπεραγορά είχε 461 προϊόντα και σήμερα έχει 427. Άλλη είχε 170 και τώρα έχει 144», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «ο αριθμός των προϊόντων μικραίνει μήνα με τον μήνα, περιορίζοντας την επιλογή του καταναλωτή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νομοθεσία δεν υποχρεώνει τις υπεραγορές να περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα του Η-Καλαθιού. «Υπάρχουν αλυσίδες με παγκύπρια κάλυψη όπου κάποια καταστήματα διαθέτουν μόλις 87 από τα 488 προϊόντα», τόνισε.

Ο κ. Δρουσιώτης πρόσθεσε ότι «τα κοινά προϊόντα» – αυτά δηλαδή που υπάρχουν σε όλες τις υπεραγορές και επιτρέπουν συγκρίσεις – «μειώθηκαν από 267 τον Ιούλιο σε μόλις 200 τον Οκτώβριο». «Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται ο σκοπός του Η-Καλαθιού, που είναι η διαφάνεια και η σύγκριση τιμών», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν «διαφορές τιμών ακόμη και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας» και πως «η εφαρμογή δεν είναι φιλική προς τον χρήστη, αφού δεν επιτρέπει γεωγραφική επιλογή υπεραγορών εντός συγκεκριμένης ακτίνας».

Αν και η διαφορά τιμών μεταξύ φθηνότερης και ακριβότερης υπεραγοράς έχει μειωθεί από 13% τον Ιούλιο σε 6,1% τον Οκτώβριο, ο κ. Δρουσιώτης θεωρεί ότι «η σύγκλιση μπορεί να οφείλεται σε αυξήσεις τιμών από τις φθηνότερες υπεραγορές και όχι σε μειώσεις από τις ακριβότερες».

Το Υπουργείο απαντά: «Δεν μειώνονται τα προϊόντα – Μέχρι τον Ιούνιο θα γίνουν 1.500»

Στην ίδια εκπομπή, η Αλίκη Ιορδάνου, προϊστάμενη του Κλάδου Ανταγωνισμού της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, απάντησε στις αναφορές του Συνδέσμου, τονίζοντας ότι «τα στοιχεία που παρουσιάζονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως «ο αριθμός των κοινών προϊόντων όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε ελαφρώς από 325 σε 329 μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου».

Όπως είπε, «αν υπολογιστούν τέσσερις μεγάλες υπεραγορές, τα κοινά προϊόντα φτάνουν περίπου τα 420», ενώ «οι περισσότερες καταχωρούν 350 έως 400 προϊόντα από τα 488 της νομοθεσίας».

Η κ. Ιορδάνου αποκάλυψε επίσης ότι μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, το Η-Καλάθι θα περιλαμβάνει 1.500 προϊόντα, στα οποία «θα προστεθούν φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κρέατα και ψάρια».

Αναφορικά με τη χρήση της εφαρμογής, ανέφερε ότι «περίπου 20.000 καταναλωτές την έχουν κατεβάσει», αλλά «τα δεδομένα για ενεργούς χρήστες δεν είναι ακόμη διαθέσιμα λόγω ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Απαντώντας στην κριτική για τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, είπε ότι προγραμματίζονται αναβαθμίσεις και εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τη «ζυγαριά» για άμεση σύγκριση τιμών.

Όσον αφορά τις τιμές, η κ. Ιορδάνου σημείωσε ότι «οι ακριβότερες υπεραγορές έχουν μειώσει τιμές, μειώνοντας τη διαφορά από 12,7% σε 8%», ενώ για τις αφαιρέσεις προϊόντων διευκρίνισε ότι «αυτό συμβαίνει μόνο όταν σταματά η διάθεσή τους ή αλλάζει το barcode τους».

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία πραγματοποιεί «δύο ελέγχους την εβδομάδα σε κάθε επαρχία» και «επιβάλλει πρόστιμα όπου εντοπίζονται αποκλίσεις».

«Η πλατφόρμα παρακολουθείται καθημερινά και οι υπεραγορές συνεργάζονται πλήρως», κατέληξε, τονίζοντας ότι «στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή».

Ακούστε τις παρεμβάσεις εδώ: