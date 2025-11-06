Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων «Α»

Είχε προηγηθεί συνάντηση το πρωί  με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαν το πρωί μετά την οποία ο κύριος Μουστάκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τερματισμού της απεργίας

Τερματίζεται η  επ' αόριστον απεργία, στην οποία κατέρχονται  από την περασμένη Δευτέρα οι μεταφορείς «Α».

Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας δήλωσε στο κρατικό κανάλι ότι οι μεταφορείς θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους στις τρεις το απόγευμα.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, εκατοντάδες εμπορευματοκιβώτια παρέμεναν εγκλωβισμένα στα λιμάνια, με αποτέλεσμα να σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στις παραδόσεις και να εκφράζονται ανησυχίες για παράλυση του εμπορίου.

