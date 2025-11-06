Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων «Α»

Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία, στην οποία κατέρχονται από την περασμένη Δευτέρα οι μεταφορείς «Α».

Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας δήλωσε στο κρατικό κανάλι ότι οι μεταφορείς θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους στις τρεις το απόγευμα.

Είχε προηγηθεί συνάντηση το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαν το πρωί μετά την οποία ο κύριος Μουστάκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τερματισμού της απεργίας αφού ενημερωθούν τα μέλη του συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, εκατοντάδες εμπορευματοκιβώτια παρέμεναν εγκλωβισμένα στα λιμάνια, με αποτέλεσμα να σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στις παραδόσεις και να εκφράζονται ανησυχίες για παράλυση του εμπορίου.