Συρία: Τανκ χτύπησε ρεπόρτερ την ώρα ζωντανής μετάδοσης στο Χαλέπι

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε καρέ καρέ από την κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου στη βόρεια Συρία, όταν τανκ του συριακού στρατού χτύπησε ρεπόρτερ που κάλυπτε τις φονικές συγκρούσεις στο Χαλέπι ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Τη στιγμή που ο ρεπόρτερ του Syria TV, Αμμάμ Μαρτζάν, μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις από το μέτωπο, το τανκ κινήθηκε προς το μέρος του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Στα πρώτα πλάνα υπήρξε η εντύπωση ότι καταπατήθηκε από τις ερπύστριες.

A Syrian Army tank accidentally ran over Syria TV correspondent Ammar Marjan while he was covering events in Aleppo.



He survived the incident with minor injuries. pic.twitter.com/p9c9GEnjCB — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα βίντεο, ο δημοσιογράφος γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς από το χτύπημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, ενώ το τανκ ακινητοποιήθηκε εγκαίρως.

When the tank hit him, he found himself between the car and the tank, but the tank managed to stop in time. You can see blood on the road, but he is alive and conscious. pic.twitter.com/MGUFPeqIpz — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Ο ρεπόρτερ υπέστη ελαφριά τραύματα και αιμορραγία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πηγή: cnn.gr