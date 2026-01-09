Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συρία: Τανκ χτύπησε ρεπόρτερ την ώρα ζωντανής μετάδοσης στο Χαλέπι

Ο ρεπόρτερ υπέστη ελαφριά τραύματα και αιμορραγία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε καρέ καρέ από την κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου στη βόρεια Συρία, όταν τανκ του συριακού στρατού χτύπησε ρεπόρτερ που κάλυπτε τις φονικές συγκρούσεις στο Χαλέπι ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Τη στιγμή που ο ρεπόρτερ του Syria TV, Αμμάμ Μαρτζάν, μετέδιδε ζωντανά τις εξελίξεις από το μέτωπο, το τανκ κινήθηκε προς το μέρος του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Στα πρώτα πλάνα υπήρξε η εντύπωση ότι καταπατήθηκε από τις ερπύστριες.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα βίντεο, ο δημοσιογράφος γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς από το χτύπημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, ενώ το τανκ ακινητοποιήθηκε εγκαίρως.

Πηγή: cnn.gr

