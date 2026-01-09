Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος εμβολιασμός για αφθώδη λέει ο τ/κ κτηνιατρικός σύνδεσμος

Ήδη εφαρμόζονται οι δραστηριότητες απολύμανσης

Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος εμβολιασμών των ζώων για τον αφθώδη πυρετό τύπου SAT1 αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τ/κ κτηνιατρικός σύνδεσμος που κάνει λόγο σε ατμόσφαιρα εφησυχασμού στις δραστηριότητες απολύμανσης, τις οποίες οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν βάσει των συστάσεών τους, χωρίς σοβαρότητα, δεξιότητα και πειθαρχία.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ανακοίνωση προστίθεται ότι προτρέπουν έντονα «τα άτομα ή/και τους φορείς που έχουν δείξει έλλειψη σοβαρότητας στη συμμόρφωση με όλες τις προειδοποιήσεις μας και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν από τους αρμόδιους επίσημους φορείς για περίοδο μερικών μηνών, ενόψει του αφθώδους πυρετού, ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των ζώων και την οικονομία της χώρας για πολλά χρόνια, να εγκαταλείψουν αυτή τη στάση το συντομότερο δυνατό».

Ο σύνδεσμος προτρέπει το κοινό και τους κτηνοτρόφους να μην πιστεύουν δηλώσεις που απέχουν πολύ από την επιστήμη και σημείωσε ότι η είσοδος ανθρώπων και οχημάτων από επικίνδυνες γεωγραφικές περιοχές θα πρέπει να περιοριστεί επειγόντως από τις «αρμόδιες αρχές».

Πηγή: ΚΥΠΕ

